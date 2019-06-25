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Концерн «Автоматика» представил новый IP-телефон «Фотон Т1»

Телеком ИТ в госсекторе Техника

Концерн «Автоматика» представил IP-телефонный аппарат «Фотон Т1». Данное решение отличает полностью отечественная разработка и производство. «Фотон-Т1» разработан концерном «Автоматика» и планируется к серийному производству на мощностях дочернего предприятия концерна «БПО «Прогресс».

«Фотон-Т1» – телефонный аппарат, работающий по протоколу SIP (международный протокол передачи голосовой информации по IP-сетям). Он предназначен для индивидуального и офисного применения, поддерживает сети с широкополосным трафиком и обеспечивает высокое (HD) качество речи. Для этого предусмотрены полный дуплекс, подавление эхо, автоматические регулировки усиления.

Аппарат не содержит специализированных импортных микросхем, его программное обеспечение полностью разработано концерном «Автоматика» (без применения операционной системы). Все вышеперечисленное обеспечивает доверенность, быстрый старт при включении и невозможность заражения вирусами. Корпус телефонного аппарата «Фотон-Т1» может быть изготовлен в антивандальном исполнении по желанию заказчика.

«Фотон-Т1» разработан как составная часть защищенного телекоммуникационного кластера «Фотон-А», представляющего собой новейший комплекс программно-аппаратных средств, реализующих полный набор современных услуг связи на базе IP (телефонной связи по каналам интернета) и интегрирующих их с сетями классической цифровой и аналоговой телефонии. Составляющие кластера могут применяться на ведомственных и корпоративных сетях связи в качестве учрежденческо-производственной автоматизированной телефонной станции (УПАТС), мультиплексоров каналов и потоков, коммутаторов цифровых потоков, коммутаторов Ethernet, систем оперативно-диспетчерской и технологической связи.

В состав кластера входит доверенная телекоммуникационная система ДТС «Фотон-А» и комплекс абонентских устройств унифицированных коммуникаций «Фотон-КАУУК».

«Проводя диверсификацию производства, мы ориентируемся на потребности рынка. Имея высокую компетенцию в вопросах создания средств и систем коммуникации и связи, концерн "Автоматика" готов предложить заказчикам новейшую разработку – защищенный телекоммуникационный кластер. Его элементом является полностью отечественный телефонный аппарат "Фотон-Т1", который в настоящее время проходит сертификацию для подтверждения статуса доверенного устройства», – отметил генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

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