«Яндекс» предложил свои продукты госкомпаниям

В реестр отечественного программного обеспечения вошли «Яндекс.трекер» — сервис для организации работы команды — и система управления базами данных ClickHouse. Теперь эти продукты будут иметь приоритет при выборе софта для госкомпаний. Ранее в реестр были включены «Яндекс.браузер» и SpeechKit Box.

«Яндекс.трекер» позволяет ставить задачи и следить за их выполнением. Каждый сотрудник видит список своих дел и дедлайны, поэтому ничего не теряется. Чтобы людям было проще ориентироваться в задачах, на сервисе есть фильтры — например, по важности задач. Сервис позволяет также учитывать рабочую нагрузку, затраченное время и следить за статистикой работы над проектами. «Трекер» доступен в веб-версии и приложениях для iOS и Android.

ClickHouse будет интересен организациям, которые имеют дело с данными. Эта система способна обрабатывать огромные объёмы информации в реальном времени и строить аналитические отчёты в разных срезах. Сфера ее применения: аналитика сайтов и приложений, реклама, телекоммуникации, обработка данных мониторинга и телеметрии, информационная безопасность — и это не полный список. Система легко масштабируется и позволяет хранить записи о триллионах событий.

ClickHouse предоставляется бесплатно, а «Яндекс.трекер» — с ежемесячной оплатой. Тариф зависит от числа пользователей, первый месяц можно работать с сервисом бесплатно.

«Государственные компании используют в первую очередь тот софт, который есть в реестре российского программного обеспечения. Поэтому до сих пор они не использовали «Трекер» или ClickHouse, хотя потребность в подобных инструментах есть. Мы подали заявку на включение в реестр, подтвердили, что наши решения соответствуют всем требованиям, и теперь можем предложить его госкомпаниям», — отметил коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков.