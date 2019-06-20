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Разработка Ростеха позволит сократить затраты на уличное освещение

ИТ в госсекторе

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех разработал светодиодные светильники для системы городского освещения. Они потребляют до 3,5 раз меньше электроэнергии, при этом минимальный срок службы составляет 12 лет. Новинка может появиться на улицах Москвы, Екатеринбурга, Омска, Курска и Челябинска до конца года.

Диодный консольный уличный светильник ДКУ1-60 производится на Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова (входит в холдинг «Швабе»). Он потребляет не более 60 ватт, энергопотребление предыдущих моделей составляет от 80 до 220 ватт. В числе других особенностей новинки – световая эффективность не менее 100 лм/Вт, световой поток в 6000 лм и наличие одного светодиодного модуля.

Изделие разработано для условий, где необходим менее интенсивный световой поток, чем на магистралях и центральных улицах. К примеру, светильники подходят для установки во дворах и парках. Использоваться они могут в программе «Светлый город» и московском проекте «Моя улица».

«Новую модель уличных светильников ДКУ1-60 отличает не только экономичность, но и длительный срок службы – не менее 12 лет. Старт серийного производства запланирован на конец июня. На первом этапе их планируется установить в Москве, Екатеринбурге, Омске, Курске и Челябинске», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

Сегодня светотехника УОМЗ используется в рамках экосистемного проекта «Умный город» и его подпроекта «Светлый город», успешно реализуемого в Нижнем Тагиле. За шесть лет там установлено порядка 7 тысяч опор и более 11 тысяч светильников. Модернизация позволила на 60% повысить уровень эффективности сети наружного освещения, на 45-50% сократить расход электроэнергии, на 30-40% снизить аварийность и смертность при ДТП.

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