«Автоматика» начала разработку обновленного комплекса «Тор»

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех приступил к разработке второй версии программно-аппаратного комплекса, предназначенного для обнаружения сетевых компьютерных атак на компоненты информационной системы – «Тор». Релиз новой версии ожидается осенью 2019 года.

Необходимость в обновлении продукта ФГУП «НТЦ «Атлас» (входит в Концерн «Автоматика») возникла в связи с появлением новых вызовов в сфере защиты информации. Развитие технологий приводит к повышению интенсивности компьютерных атак. Для предотвращения угроз кибербезопасности Концерн обновляет продукт «Тор». В настоящее время решение востребовано в органах государственной власти для построения ведомственных систем мониторинга компьютерных атак.

ПАК «Тор» применяется для обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей. Изделие предназначено для использования в автоматизированных информационных системах органов государственного управления и других организаций Российской Федерации, обрабатывающих сведения, составляющие конфиденциальную информацию.

Комплекс «Тор» позволяет выявлять подозрительные действия, которые могут нанести вред наиболее критичным компонентам информационной системы — операционным системам и приложениям, которые реализуют сетевые сервисы информационной системы.

Функция «Тор» заключается в автоматическом выявлении воздействий на контролируемую им автоматизированную информационную систему, которые могут быть классифицированы как сетевые компьютерные атаки, а также для мониторинга соблюдения политики безопасности внутренней сети.

Отличительной особенностью ПАК «Тор» является реализация функций мониторинга соблюдения политики безопасности внутренней сети информационной системы, что обеспечивает его эффективное применение для корпоративных информационных систем.

ПАК «Тор» встраивается в информационную сеть и становится частью комплексной системы ее информационной безопасности.

Управление ПАК «Тор», а также его мониторинг осуществляются с консоли управления или удаленно из единого центра безопасности распределенной информационной системы.

«Концерн «Автоматика» является одним из ключевых игроков российского рынка защиты информации в России. Мы постоянно совершенствуем свои решения в соответствии с вызовами времени и нуждами заказчиков. ПАК «Тор» уже востребован целым рядом госструктур, и мы рассчитываем, что внедрение новой версии позволит уже в конце 2019 года значительно увеличить число продаж», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.