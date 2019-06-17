Роскачество запускает цифровую экспертизу телемедицинских мобильных приложений

Роскачество объявило о планах выпуска к осени 2019 г. исследования телемедицинских мобильных приложений с рейтингом лучших мобильных продуктов категории. Специалисты планируют уделить особое внимание безопасности мобильных продуктов, так как пользователи загружают в них персональную информацию, касающуюся здоровья.

Телемедицина – это возможность для врачей оказывать более оперативную и технологичную помощь пациентам. Больному часто удобнее получить быструю удаленную медицинскую консультацию, чем записываться на приём в городскую поликлинику, выстаивать очереди и тратить полдня на вопрос, который можно решить удаленно за несколько минут.

С января 2018 года вступил в силу закон о телемедицине, согласно которому врачи совершенно законно могут помогать пациентам на расстоянии – не только при личной встрече в кабинете, но и через мобильное приложение. В документе зафиксировано, что телемедицинские услуги должны входить в программу ОМС, то есть быть бесплатными и доступными для пациентов.

«Используя современные разработки, можно усовершенствовать систему медицинского обслуживания в целом. Этим и занимается телемедицина. В одном случае она использует телекоммуникационные технологии для дистанционного взаимодействия медицинских работников друг с другом – это услуга «врач-врач», которая позволяет специалисту получить доступ к результатам обследований, произведённых в другом медучреждении. В другом случае – помогает взаимодействовать врачам с пациентами – это услуга «пациент-врач». Именно это последнее направление привлекло наиболее широкое внимание общественности, став объектом «хайпа», – сказал профессор Сергей Морозов, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ по ЦФО РФ, директор Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы.

Множество компаний сейчас предлагают услуги дистанционных врачебных консультаций через интернет. С точки зрения пациента – это удобно, ведь не выходя из дома можно связаться с врачом и получить ответы на вопросы о своем здоровье. Но вот качество и безопасность таких ответов совершенно не изучены.

Некоторое время назад Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы провел научную оценку работы восьми телемедицинских сервисов «пациент-врач». Установленный уровень качества был крайне низким. Беседы с пациентами в 100% ситуаций велись с нарушением пропедевтических правил. Из-за этого в 25% случаев были сделаны неверные выводы о состоянии здоровья обратившихся. По той же причине в 50% консультаций были даны некорректные рекомендации. Почти 63% сервисов даже не опасаются назначать лечение. Из этого следует вывод, что в сервисах отсутствует внутренняя система контроля качества, а жизнь и здоровье обращающихся за дистанционными консультациями подвергается серьезному риску. Телемедицина – мощный инструмент, эффективный только при методически верном использовании.

Для корректного использования требуется разработка критериев оценки и методик обеспечения качества. Особенно актуальны такие разработки в контексте включения дистанционных услуг «пациент-врач» в программы ОМС.

Телемедицинские консультации пациента с врачом эффективны и безопасны только после первичной очной консультации. В таком случае пациент после лечения в стационаре или визита в поликлинику просто остается на связи со своим лечащим врачом для контроля и коррекции лечения при необходимости. То есть диагноз установлен в больнице, там же назначено лечение, и вместо повторных очных визитов к врачу применяются телемедицинские консультации.

«Телемедицину называют одним из самых быстрорастущих направлений здравоохранения. Она может уменьшить количество повторных госпитализаций, значительно повысить независимость пациента, избавив его от очередей и сохранив его время, тем самым существенно повлиять на доступность медицинских услуг», – сказал Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества. – «Роскачество планирует в первую очередь оценить информационную безопасность использования телемедицинских приложений, в том числе - защищенность передаваемых персональных данных. Затем, эксперты планируют оценить и качество услуг. Исследование Роскачества покажет, безопасно ли использовать телемедицинские приложения, и ответит на вопрос, может ли дистанционная консультация стать альтернативой очной встрече со специалистом».