ОДК завершила внедрение Naumen Service Desk

В Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию Ростех) завершен первый этап проекта построения процессов управления ИТ-услугами и сервисным обслуживанием на базе отечественной платформы Naumen Service Desk. Внедрение решения Naumen реализовано в рамках программы цифровой трансформации ОДК, направленной на оптимизацию управления сервисными процессами и повышение операционной эффективности деятельности холдинга.

Внедрение универсальной платформы Naumen Service Desk позволило ОДК начать цифровые преобразования для планомерного перехода на новую модель управления сервисными процессами в масштабах всей корпорации. Разветвленный ИТ-ландшафт интегрированной структуры охватывает более 500 различных систем, включая инфраструктурное и офисное ПО. Конечной целью комплексного проекта автоматизации является повышение операционной эффективности деятельности корпорации.

«На основе Naumen Service Desk мы разработали тиражируемое решение, внедрили его и провели процедуру тиражирования на все дочерние общества корпорации. Удалось запустить единую корпоративную систему управления ИТ-услугами, которая повышает стандарты сервисной деятельности в ИТ всей корпорации. Впереди — выполнение такой же процедуры для процессов второй очереди внедрения», — сказал руководитель департамента инфраструктуры ОДК Александр Корольков.

В ходе первого этапа проекта командой Naumen Service Desk выполнен комплекс работ, начиная с анализа процессов и проектирования, до настройки конфигураций и ввода автоматизированной системы в опытно-промышленную эксплуатацию. Автоматизированы основные ИТ-процессы управления, включая управление инцидентами, запросами на обслуживание, знаниями, изменениями и конфигурациями, а также сформирован каталог услуг.

«Naumen Service Desk сначала внедрили в управляющей компании АО “ОДК”, в ПАО “ОДК-Сатурн” и “ОКБ им. Люльки”. Далее, опираясь на разработанную методику, функциональность системы тиражировали на остальных предприятиях корпорации», — отметил Александр Корольков.

«Важной задачей в цифровом преобразовании ОДК является оптимизация сервисных процессов за счет перехода на новую модель управления, — сказал директор ОДК по ИТ Вячеслав Христолюбов. — Naumen Service Desk позволяет создать прозрачную среду управления ИТ-услугами со сквозной системой отчетности, повысить зрелость процессов и обеспечить качество предоставления услуг на всех предприятиях холдинга. По предварительным оценкам, мы ожидаем, что реализация сервисного подхода наряду с обеспечением эффективности повысит удовлетворенность пользователей качеством обслуживания до 80 %».

Внедрение проверенных ITSM-практик позволило ОДК создать надежный фундамент для дальнейшей цифровой трансформации деятельности корпорации.

«Предприятия оборонно-промышленного комплекса нуждаются в современных решениях, способных не только модернизировать процессы, но и соблюсти требования безопасности к объектам критической инфраструктуры, — сказал Дмитрий Рубин, директор департамента систем автоматизации ИТ и процессов обслуживания, Naumen. — Naumen Service Desk — продукт, внесенный в реестр отечественного ПО и рекомендованный к использованию в российских компаниях и госструктурах. Опыт ОДК по построению сервисной модели управления процессами на базе 100-процентного российского решения может быть полезен для других предприятий госкорпорации Ростех на пути к цифровизации».