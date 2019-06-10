«Цифровой Кронштадт»: «Мегафон» и Санкт-Петербург представили «Цифрового двойника города»

«Мегафон» в рамках ПМЭФ успешно продемонстрировал работающую модель управления городским пространством, объектами социальной и инженерной инфраструктуры – «Цифровой двойник» для Кронштадта. Модель объединяет агрегированные из самых разных источников информации данные, которые необходимы для осуществления правильного планирования городской жизни и управления муниципалитетами.

Соглашение между Санкт-Петербургом и «Мегафоном» о стратегическом партнерстве было подписано в прошлом году на ПМЭФ-2018. По условиями соглашения, пилотной зоной для реализации проектов по развитию новых цифровых технологий был выбран город Кронштадт.

Мегафон за счет собственных инвестиций провел работу по оценке приоритетных направлений и внедрению комплексных цифровых решений в сфере городского управления, инфраструктуры, ЖКХ с тем, чтобы в дальнейшем масштабировать их и использовать наиболее эффективный опыт на всей территории Санкт-Петербурга.

Геоинформационная система поможет спрогнозировать рост населения, учесть его будущие потребности, и на основании предиктивной аналитики определить оптимальные модели строительства, создания социальной и транспортной инфраструктуры и других систем.

«Сегодня мы продемонстрировали модель «Цифрового двойника» Кронштадта. Это комплексная аналитическая геоинформационная платформа, построенная по модульному принципу, которая в будущем может стать главным инструментом эффективного управления социально-экономическим и территориальным развитием Кронштадтского района Санкт-Петербурга. – сказал Геворк Вермишян, генеральный директор «Мегафона». - В рабочем варианте это 3D-копия города в масштабе 1:500, которую можно использовать в т.ч. для градостроительных целей и планирования развития городских территорий, для выявления нецелевого использования земельных участков, что позволит увеличить рост налогооблагаемой базы и доходов местного бюджета, оптимизации инфраструктуры и транспортной сети, прогнозирования влияния различных факторов на состояние городских жителей, выявление и прогнозирование возникновения ЧС. Как лидер цифровых возможностей Мегафон не останавливается в развитии все новых и новых концептов, пилотов и финальных моделей для развития «Цифрового города».

В рамках первого дня ПМЭФ-2019 возможности «Цифрового двойника» Кронштадта оценил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на стенде «Мегафона»

«Санкт-Петербург стал одним из первых городов, где внедряется пилотный проект создания «Цифрового двойника». Мы поставили задачу, сохраняя историческое наследие, развивать Петербург по четырем стратегическим направлениям: комфортный, социальный, умный и открытый город, – сказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. – Технология «Цифрового двойника» - это новые возможности в управлении городской инфраструктурой. Она дает возможность планировать и оптимизировать любую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. На цифровой модели можно проводить любые эксперименты по преобразованию городской среды, и только после этого принимать оптимальное решение и воплощать проект в жизнь. Это новый уровень управления городом».

«Цифровой двойник» - это единая база данных с полной информацией обо всех сферах городской жизни. Она объединяет множество разнотипных данных об экологическом состоянии, подаче газа, водоснабжении, загруженности дорог, электрификации, услугах здравоохранения и образования – от фото и видео информации, поступающей с датчиков, до текстовых документов. Платформа поможет синхронизировать и связать воедино все внутренние системы управления городом, увидеть общую картину и ускорить процессы обмена информацией между различными ветвями власти и общества.

По направлениям возможности «Цифрового двойника» это развитие территорий, анализ состояния объектов/территорий, системы учета (объекты в привязке к назначению участка – анализ целевого использования земель), системы оперативного мониторинга, геопорталы, аналитические системы и системы прогнозирования.

«Двойник» даст возможность встраивать новые проектируемые объекты для визуального и функционального анализа. 3D-модель позволит оценить востребованность и загруженность будущего объекта, провести голосование и вместе с жителями решить: строить или нет. Таким образом «Цифровой двойник» - это один из важнейших инструментов и эффективное средство для анализа и планирования городской инфраструктуры и создания комфортной городской среды.