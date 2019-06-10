«Ростелеком» обеспечил интернет-доступ первой фактории на Ямале

«Ростелеком» смонтировала телекоммуникационное оборудование на фактории Юрибей Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Проект реализован по заказу администрации данного муниципального образования. Главной задачей проекта было предоставить гостям и работникам кочевого поселения доступ к единому порталу госуслуг.

Фактория Юрибей расположена на севере Гыданского полуострова на расстоянии свыше 650 км от окружной столицы. В сторону юга до ближайшего поселка Гыда 65 км, но напрямую туда добраться крайне затруднительно.

Фактория, как и другие остановочные пункты кочевого народа, играют значимую роль в жизнедеятельности коренного населения и граждан, ведущих традиционный образ жизни. Здесь живут рыбаки и их семьи, останавливаются оленеводы во время сезонных перегонов.

«Фактории на Ямале — неотъемлемая часть жизни коренного населения, которая используется для обеспечения тундровиков продуктами питания и товарами первой необходимости, — сказал глава Тазовского района Василий Паршаков. — Юрибей одна из самых инфраструктурно-развитых факторий в Тазовске. Здесь, помимо магазина, есть кочевой детский сад, а первую медицинскую помощь можно получить в фельдшерском пункте. Но связаться с «большой землей» ранее можно было только с помощью таксофона. В наших силах сделать жизнь тундровиков комфортнее, создать все условия для поддержания жизнедеятельности лиц, ведущих традиционный образ жизни, упростить взаимодействие с органами власти и обеспечить получение необходимых услуг. Поэтому появление интернета на фактории решит эти задачи».

Чтобы получить госуслуги на фактории, нужен интернет и сотовая связь. Подачу сигнала связисты «Ростелекома» организовали по спутниковой технологии. На фактории смонтирована точка доступа Wi-Fi, позволяющая подключиться к интернету со скоростью 1-2 Мбит/сек в районе 50 метров от приемопередатчика. Кроме того, установлено оборудование, обеспечивающее сотовую связь. Совершать звонки здесь смогут абоненты любого оператора. В ближайшей перспективе в магазине Юрибея установят платежный терминал, поддерживающий банковские карты.

«На сегодняшний день Юрибей — первая фактория в Тазовском районе, в которой есть интернет. Сеть для работников и посетителей фактории абсолютно бесплатна, доступом ко всемирной паутине может воспользоваться любой желающий. Надо лишь пройти авторизацию по СМС, — отметил директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Александр Оболтин. — Сейчас интернет-пользователи фактории смогут получать муниципальные и государственные услуги в электронном виде, не выезжая в поселки. А дорога к ближайшим населенным пунктам от Юрибея сложная: зимой жители ездят на снегоходах, а летом добираются на лодках».

«Ростелеком» предоставляет телеком-услуги по всему Ямало-Ненецкому округу, в том числе модернизирует каналы связи и строит новые в отдаленные населенные пункты. Одна из задач компании — предоставить всем жителям округа равные возможности пользования одним из важнейших ресурсов нашего времени — интернетом. При запросе муниципалитетов опыт компании и ее технологическое оснащение позволят организовать связь даже для таких типов населенных пунктов, как фактории.