«Вертолеты России» расширяют сотрудничество с «1С»

«Вертолеты России» и «1С» заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий, в том числе создания комплексной системы управления деятельностью холдинга «Вертолеты России» на платформе «1С:Предприятие». Документ подписали заместитель генерального директора по финансам и инвестициям «Вертолеты России» Эрвин Илизиров и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

«Вертолеты России» и дочерние компании холдинга в настоящее время уже используют решения на платформе «1С:Предприятие 8» для поддержки своих бизнес-процессов. Заключенное соглашение направлено на дальнейшее развитие партнерства в области информационных технологий и реализацию стратегии импортоопережения в сфере разработки программных решений для вертолетной отрасли.

Одно из ключевых направлений сотрудничества – стандартизация, унификация и оптимизация процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности, методологий и практик управления, а также технологий автоматизации бизнес-процессов компаний, входящих в состав холдинга.

Вырабатываемые в ходе сотрудничества успешные решения и управленческие практики будут использованы при построении единой комплексной системы управления деятельностью холдинга «Вертолеты России». Созданное в рамках соглашения отраслевое ERP-решение на базе «1С:Предприятие 8» будет тиражироваться на предприятия Холдинга с учетом особенностей бизнес-процессов и индивидуальных потребностей его дочерних компаний.

Для реализации программы проектов в «Вертолеты России» планируется создание собственного центра компетенций ERP на базе «1С:Предприятие 8», а также координационного совета и общей архитектурно-методологической рабочей группы.

«Единая система корпоративного управления позволит Вертолетам России усовершенствовать бизнес-процессы, оптимизировать затраты и минимизировать технологические риски. Мы уверены, что поставленные нами задачи будут полностью реализованы нашим партнером – компанией 1С», – отметил заместитель генерального директора по финансам и инвестициям «Вертолеты России» Эрвин Илизиров.

«Мы всегда уделяли большое внимание развитию наших отраслевых решений, они включают в себя опыт автоматизации ведущих предприятий России. Сотрудничество с крупнейшим в своей области холдингом, возможность обмена опытом, знаниями и управленческими практиками позволит нам развивать лучшие практики управления финансами и ресурсами вертолетостроительных компаний и закреплять их в решениях на платформе 1С:Предприятие», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.