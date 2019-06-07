«Вега» и «НМИЦ радиологии» создадут в Калужской области центр протонной терапии для лечения онкозаболеваний

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» совместно с «НМИЦ радиологии» и чешской компанией Proton Therapy Development s.r.o. создадут на территории Калужской области центр протонной терапии для лечения онкологических заболеваний.

По условиям соглашения, центр протонной терапии будет создан к 2024 г. Оператором проекта стал Инженерно-маркетинговый центр концерна «Вега», входящий в «Росэлектронику». Proton Therapy Development s.r.o. выступит в качестве соинвестора.

Соглашение подписали генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев, генеральный директор «НМИЦ радиологии» Андрей Каприн и глава Proton Therapy Development s.r.o. Людек Падола в присутствии заместителя министра здравоохранения Чешской Республики Романа Примула.

«"Ростех" вместе с партнерами создает центры протонной терапии, чтобы повысить доступность передовых методов лечения онкологических заболеваний в России. В Праге расположена одна из ведущих мировых клиник в этой области, поэтому опыт чешских коллег важен для нас. Центр протонной терапии, который появится в Калужском регионе, будет оборудован по самым высоким технологическим стандартам. Общий объем инвестиций в проект составит около 12 млрд руб.», – сказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

На сегодняшний день, по данным «Ростеха, протонная терапия является одним из самых эффективных методов лечения онкозаболеваний, позволяющим во многих случаях избежать хирургического вмешательства. С 2020 г. этот метод войдет в программу высокотехнологичной медицинской помощи, финансируемой из средств ОМС.

«Протонная терапия – это авангард современной ядерной медицины. Преимущество методики состоит в том, что протоны выделяют основную часть своей энергии точно в месте локализации раковой опухоли, не затрагивая здоровые ткани. Это самое эффективное средство лечения многих типов онкологических заболеваний, особенно у детей», – сказал глава Proton Therapy Development s.r.o. Людек Подола.

Создание центров протонной терапии онкозаболеваний является одной из ключевых задач «Ростеха» в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Госкорпорация возводит такие центры в Москве, Приморском крае, Новосибирске и Обнинске.