В Томске будет создан научно-образовательный центр мирового уровня

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова подписали соглашение о присоединении Cognitive Technologies к проекту создания в Томске научно-образовательного центра мирового уровня.

В рамках президентского национального проекта «Наука», к 2024 году в России должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ), которые обеспечат стране место вхождение в пятерку крупнейших экономик мира. На один из НОЦов претендует Томская область.

Задачей центра в Томском регионе станет интеграция университетов и академических институтов с предприятиями реального сектора экономики по ключевым направлениям четвертой промышленной революции. Это «Искусственный интеллект», «Большие данные», «Умный город», «4D-радар», «Точное земледелие» и другие.

«Мы в Томской области двумя руками поддерживаем и экономику знаний, и тех, кто идет этому пути. За новой экономикой – инвестиции, рабочие места и высокотехнологичные рынки. А значит – будущее. И не только регионов, но и всей нашей страны», – отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Одним из первых шагов сотрудничества Томской области и Cognitive Technologies стало использование систем искусственного интеллекта для управления беспилотным сельхозтранспортом в аграрном секторе Томской области. Главы региона и компании планируют перенести этот опыт на другие отрасли экономики.

Сегодня мировая практика производства инновационных продуктов во многом базируется на объединении компаний-разработчиков и предприятий с научными учреждениями – лидерами в соответствующих фундаментальных областях науки. Наиболее ярко в последние годы этот тренд представлен в направлении создания беспилотных транспортных средств. Получили широкую известность объединения Toyota Motor Corp. и Stanford University, Daimler AG и University Ulm, Google Corp. и Stanford University, General Motors Corp. и Carnegie Mellon University и другие.

«Создание научно-образовательного центра мирового уровня полностью соответствует глобальным трендам и является важнейшей инфраструктурной задачей в процессе внедрения инновационной продукции в производство. Он позволяет «с колес» внедрять революционные решения и технологии в реальные экономические проекты. Кроме того, подобные структуры позволяют объединить под одной крышей команды исследователей и разработчиков, что является чрезвычайно важным для создания качественного высокотехнологичного продукта», – сказала президент группы компаний Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Томские власти и представители Cognitive Technologies также планируют уделить большое внимание подготовке конкурентоспособных исследовательских команд для выполнения научных исследований и разработок, ориентированных на приоритеты Стратегии научно-технологического развития России.