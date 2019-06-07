Sberсloud и Республика Калмыкия расширяют технологическое сотрудничество

Sberсloud («Облачные технологии», входит в экосистему Сбербанка) и Республика Калмыкия заключили пятилетнее соглашение о технологическом сотрудничестве. Соглашение подписали генеральный директор Sberсloud Александр Сорокоумов и ВРИО главы Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Sberсloud примет участие в реализации на территории республики региональных проектов «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» и предоставит облачные технологии и ИТ-инфраструктуру, необходимые для электронной трансформации региона.

На основе облачных решений Sberсloud в республике будет реализован запуск системы электронных транспортных платежей и ряд социальных услуг.

В рамках достигнутого соглашения государственным организациям и предприятиям Республики Калмыкия будет доступен самый широкий спектр продуктов Sberсloud – IaaS, PaaS, SaaS и другие облачные решения, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Генеральный директор компании Sberсloud Александр Сорокоумов, сказал: «Использование передовых информационных технологий, один из ключевых трендов современного государственного управления. Они позволяют быстро разворачивать и запускать самые современные инструменты менеджмента госпредприятий и муниципальных служб. Мы уверены, что технологическое партнерство между Республикой Калмыкия и компанией Sberсloud станет важным элементом дальнейшего развития региона, а облачная ИТ-инфраструктура, создаваемая в республике, не просто повысит эффективность работы госструктур, но и поднимет уровень цифровых услуг, оказываемых населению».

ВРИО министра экономики и торговли республики Калмыкия Басанг Муев сказал: «В рамках сотрудничества со Sberсloud мы планируем оцифровать транспортные платежи по всему региону, куда войдут и поездки по городу и межрайонное сообщение. Также во всех образовательных учреждениях будет доступна оплата питания по социальным картам. Помимо удобства и прозрачности взаимоотношений между покупателем и продавцом, это принесет дополнительные налоги в бюджет республики».