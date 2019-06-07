Правительство Тверской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ

Губернатор Тверской области Игорь Руденя и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области информационных технологий, применение знаний и опыта сторон по формированию эффективной системы государственного управления регионом с использованием программной платформы «1С:Предприятие». Сотрудничество в рамках соглашения позволит задействовать уникальный опыт сторон и компетенции в сфере государственного управления.

Еще одним ключевым направлением сотрудничества является реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики», развитие образовательной среды на базе учебных учреждений региона, включая направления подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.