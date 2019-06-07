Правительство Республики Марий Эл и фирма «1С» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИТ
Председатель правительства республики Марий Эл Александр Евстифеев и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о сотрудничестве.
Соглашение предусматривает сотрудничество в области информационных технологий, обмен опытом, знаниями, технологической и методологической информацией при реализации проектов в сфере государственного управления Республики Марий Эл.
Развитие образовательной среды – еще одно важное направление партнерства. На базе учебных заведений региона предусматривается создание площадок для подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.
«Сотрудничество в рамках соглашения позволит развивать перспективные направления цифровой трансформации Республики Марий Эл. В числе приоритетных для нас задач – создание эффективных автоматизированных систем управления для бюджетной сферы Республики», – сказал председатель правительства республики Марий Эл Александр Евстифеев.
«Мы давно сотрудничаем с регионом, в Марий Эл у нас есть сильные партнеры. Готовы задействовать наш региональный опыт для качественной автоматизации, помогать готовить ИТ-кадры республики для цифровой экономики», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.