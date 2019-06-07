Chronopay стал участником «ФинЦЕРТ»

Центральный банк России, в лице первого заместителя директора департамента информационной безопасности Артема Сычева, и международная процессинговая компания Chronopay подписали соглашение о взаимодействии по вопросам противодействия компьютерным атакам.

Основной целью сотрудничества является исследование компьютерных инцидентов для выявления закономерностей их возникновения и динамики распространения, разработка моделей развития, подготовка прогнозов угроз информационной безопасности и повышения эффективности стратегий предупреждения, обнаружение и установления причин компьютерных инцидентов, реагирование и ликвидация их последствий, а также повышение уровня информационной безопасности финансовых операций.

Со своей стороны, в рамках соглашения компания Chronopay поделится опытом работы в сфере противодействия и предупреждения нарушений в интернете, связанных с фишингом и распространением вредоносного программного обеспечения. Запланировано проведение консультаций, семинаров, конференций по вопросам противодействия компьютерным атакам.

«Защита информации от вредоносных программ и спама, выявление кибермошенников, пресечение DDoS-атак — лишь малая часть задач, которые входят в понятие «обеспечение информационной безопасности. Со злом бороться можно и нужно, но его возможно победить только сообща», — сказал генеральный директор компании Сhronopay Павел Врублевский.