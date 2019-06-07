«БАРС Груп» создала цифровой сервис для телемедицины

«БАРС Груп», дочерняя компания НЦИ, разработала новый модуль для телемедицинских консультаций с учетом требований нацпроекта «Здравоохранение». Решение позволит медицинским организациям оказывать помощь пациентам, используя удаленные консультации, например, для сбора жалоб, принятия решения об очном визите или же для корректировки уже назначенного лечения, что с 1 января 2018 года предусмотрено рамками закона о телемедицине № 242-ФЗ.

В отличие от аналогичных коммерческих сервисов, в которых врач-консультант не имеет доступа к полной электронной медицинской карте, вся информация о пациенте (анамнез, заболевания, диагнозы, результаты исследований и т.д.) находится перед глазами у врача в региональной медицинской информационной системе от «БАРС Груп», функциональным блоком которой и является модуль «Телемедицинские консультации».

«Сейчас тиражируются платные телемедицинские услуги, но есть загвоздка: врач «оторван» от истории болезней, не видит медицинской карты и не может предположить, что человеку стало плохо по причине хронического заболевания или предыдущее заболевание дало осложнение. Наш модуль является частью медицинской системы, в этом ее уникальность», – отметил первый заместитель генерального директора «БАРС Груп» Дмитрий Вахрушев.

Также в МИС содержится информация обо всех медицинских организациях и специалистах, оказывающих телемедицинские услуги. Модуль позволит формировать расписание, управлять заявками на консультацию, просматривать вид, цель и статус консультации, а также бронировать время врача.

Пациент может записаться на дистанционный прием через регистратуру или портал Госуслуг. При этом есть опция приложить дополнительные файлы, например, справки о пройденных анализах в других учреждениях. После консультации врач формирует заключение, которое сохраняется в системе. Вся история лечения будет отображаться как врачу в электронной медицинской карте, так и пациенту в личном кабинете.

Врач, работая в привычном интерфейсе МИС, может зарезервировать консультацию узкого специалиста для получения второго мнения по случаю заболевания, и назначить и провести консилиум с несколькими врачами. Также при помощи модуля «Телемедицина» возможно проведение медицинских образовательных мероприятий.