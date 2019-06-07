«Автоматика» и «Криптонит» определили доли участия в совместном предприятии

Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и «Криптонит», входящий в «ИКС холдинг», заключили договор по определению долей в совместном предприятии – научно-производственной компании «Криптонит». Инвестиции в создание новой структуры, которая займется трансфером военных информационных технологий в гражданский сектор, составят 4 млрд руб.

Научно-производственная компания «Криптонит» создана «Криптонитом» (входит в «ИКС холдинг») в июле 2018 г. Структура «Ростеха» получит в совместном предприятии блокирующий пакет – 25% и одну акцию. Доля «Криптонита» составит 75% за вычетом одной акции.

Договор купли-продажи акций НПК «Криптонит» заключили генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов и генеральный директор «ИКС холдинга» и «Криптонита» Антон Черепенников. Переход права собственности на акции будет зарегистрирован в течение десяти рабочих дней с момента подписания договора.

Совместное предприятие сконцентрируется на разработке ИТ-продуктов гражданского назначения. Они будут основываться в том числе на военных технологических решениях производств и исследовательских институтов госкорпорации «Ростех». Кроме того, компания займется развитием собственных компетенций в области информационной безопасности и больших данных. Стороны намерены инвестировать в проект более 4 млрд руб.

«Перед предприятиями радиоэлектронного кластера "Ростеха" стоит важная стратегическая задача – увеличить долю гражданской продукции до 60% к 2025 г. Создание совместного предприятия с такой крупной ИТ-структурой, как "ИКС холдинг", станет для нас еще одним шагом на пути к этой цели, даст возможность для создания новых высокотехнологичных решений и выхода на перспективные рынки, в том числе зарубежные», – отметил индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко.

В числе ключевых направлений деятельности НПК «Криптонит» – криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и нейросети, сетевая информационная безопасность, разработка новых стандартов для телекоммуникационной отрасли. В свою очередь концерн «Автоматика» обладает необходимыми научно-исследовательскими компетенциями в области связи и информационной безопасности. Объединение усилий позволит произвести новую востребованную продукцию. Направления развития будут совместно определены сторонами.

«Перед НПК стоят амбициозные задачи, которые мы уже решаем усилиями талантливых молодых ученых и разработчиков. По сути, это уникальный для нашего рынка проект, в котором с момента запуска сформировались четыре лаборатории по ключевым направлениям, а в ближайшее время мы запустим еще две. Партнерство с "Ростехом", который обладает мощной технологический базой, позволит нам стать главным научно-исследовательским центром не только в России, но и востребованным на международном рынке информационно-коммуникационных технологий», – сказал генеральный директор НПК «Криптонит» Вартан Хачатуров.

НПК «Криптонит» расположится на территории концерна «Автоматика». В рамках проекта на площадке также будет создан первый в России Музей криптографии и вычислительной техники. Он откроет двери для посетителей в мае 2021 г.