ЯрГУ и «1С» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

6 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Александр Русаков и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Долгосрочное сотрудничество опорного университета Ярославской области и фирмы «1С» направлено на создание на базе ЯрГУ первого в Российской Федерации Центра превосходства цифровой трансформации экономики «1С» как многопрофильного центра научно-технологических компетенций и подготовки кадров, отвечающих потребностям экономики сильного промышленного региона по следующим направлениям: внедрение современных цифровых технологий 1С в управление бизнес-процессами предприятий и деятельность органов исполнительной власти и учреждений бюджетной сферы Ярославской области; формирование у обучающихся Университета профессиональных компетенций в области цифровой трансформации экономики региона через интеграцию в учебные программы и учебный процесс цифровых технологий 1С, мероприятий по развитию профессионального мастерства, соревнований, олимпиад; организация практической подготовки обучающихся Университета с участием предприятий-партнеров 1С и предприятий Ярославской области; развитие региональной системы дополнительного профессионального образования и оценки квалификаций по цифровым технологиям и стандартам 1С для обучающихся и преподавателей Университета, специалистов предприятий и организаций Ярославской области.

«Одним из ключевых направлений образовательной деятельности университета является совершенствование подготовки кадров для ведущих отраслей экономики и социальной сферы Ярославского региона, встающих на путь цифровой трансформации, путем разработки и реализации проектно-ориентированных образовательных программ. Наиболее эффективным на наш взгляд инструментом совершенствования является создание «Центров превосходства» в партнерстве университетов с ведущими компаниями России, позволяющих вузам включаться в реализацию приоритетных направлений научно-технологического развития региона и страны в целом, а компаниям получать высококвалифицированные кадры. Подписывая данное соглашение, мы открываем нашим студентам широкие возможности развиваться в самой перспективной отрасли современных технологий, будем готовить кадры, которые смогут решать самые сложные и прорывные задачи в этой области», – отметил ректор ЯрГУ Александр Русаков.

«Эффективность управления современными предприятиями напрямую зависит от ERP-систем. Для их внедрения и эксплуатации нужны соответствующим образом подготовленные специалисты. Важно, чтобы эти специалисты умели не только «нажимать кнопки» и знали не только пункты меню системы – они должны хорошо понимать методологию автоматизации различных задач управления предприятиями, приобрести практические навыки управления с помощью 1С:ERP. Рассчитываем, что подписанное сегодня соглашение поможет сконцентрировать на базе Ярославского университета лучшие практики подготовки кадров для цифровой экономики», отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.