«Цифровой промышленник» участвует в цифровой трансформации Калужской области

Консорциум «Цифровой промышленник», созданный компанией «Айти» и группой компаний «Борлас», представил промышленникам Калужской области практический опыт реализации проектов по созданию цифровых предприятий.

«Айти» и «Борлас» в составе Консорциума приняли участие в первом заседании клуба «Цифровой промышленник Калужской области», посвященном обсуждению актуальных мер поддержки предприятий при внедрении современных цифровых решений на производстве. Мероприятие прошло во главе с первым заместителем губернатора Калужской области Дмитрием Денисовым, с участием представителей Российского союза промышленников и предпринимателей, Фонда развития промышленности, Внешэкономбанка России, профильных ведомств Калужской области – Министерства цифрового развития, Министерства экономического развития, Союза «Торгово-промышленная палата Калужской области», а также крупных промышленных предприятий Калужской области.

«Мы все нацелены на повышение конкурентоспособности калужских предприятий, содействие им в использовании лучших ИТ-практик с помощью мер государственной поддержки проектов цифровой трансформации, – сказал первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов. – Регион в последнее десятилетие демонстрирует рост промышленного производства – только за четыре месяца этого года данный показатель увеличился на 7,8%. Переход на цифровые платформы будет способствовать еще большему экономическому росту Калужской области».

Калужская область — один из самых экономически развитых субъектов РФ. Регион занимает лидирующие позиции в России по темпам роста промышленности, объемам инвестиций на душу населения, темпам роста реальных доходов населения и уровню ежегодно внедряемых в производство передовых технологий. К проектам цифровизации в рамках заседания клуба «Цифровой промышленник Калужской области» проявили интерес более десяти промышленных предприятий, общий оборот которых составляет порядка 35 млрд рублей.

«Мы уже привыкли к тому, что Калужская область является лидером любого самого важного начинания. И сегодня Калуга вновь первая в России проводит столь значимое мероприятие, в ходе которого предпринимателям представился уникальный шанс воспользоваться поддержкой ФРП, опытом интеграторов, занимающихся внедрением программы «Цифровизация промышленности». Вам удалось собрать лучших экспертов в ИТ-отрасли и привлечь их к цифровой трансформации региона, которая позволит сделать мощный рывок в развитии промышленного сектора Калужской области», - отметил вице-президент РСПП, член Экспертного совета Фонда развития промышленности Игорь Вдовин.

В рамках программы «Цифровизация промышленности» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) предусмотрено льготное софинансирование проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств с целью оптимизации производственных процессов на предприятии. В ходе встречи ФРП представил механизмы действия программы льготного кредитования проектов цифровизации размером до 500 млн. рублей, процентная ставка по которым составляет всего 1% годовых. Льготные условия действуют при приобретении отечественного программного обеспечения и привлечении интеграторов с российской пропиской, которые входят в один из рейтингов крупнейших ИТ-компаний, публикующихся на ресурсах РБК+, CNews или TAdviser. В числе таких – участники клуба «Цифровой промышленник» – компании «Айти» и «Борлас».

«Промышленный потенциал Калужской области, прогрессивные инициативы руководства региона, финансовая поддержка со стороны государства наряду с мультисервисными компетенциями Консорциума АйТи и «Борласа» – это хорошая основа для старта цифровизации и создания производств, отвечающих концепции «Индустрия 4.0». Благодаря нашему многолетнему опыту реализации проектов в самых разных отраслях экономики мы готовы предложить калужским промышленникам комплексную поддержку ИТ-проектов любой степени сложности», – отметил вице-президент по развитию бизнеса группы компаний «Борлас» Аркадий Карев.

Потенциальные возможности цифровизации интеграторы проработали с промышленниками в ходе практической части семинара. В формате воркшопа эксперты и представители предприятий разработали дорожные карты внедрения проектов с использованием мер государственной поддержки. Практическое взаимодействие участников встречи позволило выработать концепцию дальнейшего сотрудничества и обозначить перспективные задачи в промышленной сфере региона.

«Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» задает стратегический вектор развития российской промышленности. Предприятиям требуется долгосрочные, выверенные планы внедрения цифровых решений в управлении и на производстве, – отметил директор Центра ИТ-консалтинга и профессионального сервиса компании «Айти» Александр Миронов. – Уверен, что профессиональная поддержка Консорциума, созданного нами с Группой компаний «Борлас», поможет промышленным предприятиям Калужской области разработать верную стратегию развития и успешно реализовать ее на практике».