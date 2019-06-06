Sbercloud и Yadro займутся разработкой облачных решений на базе российского ПО и «железа»

Sbercloud («Облачные технологии», входит в экосистему Сбербанка) и Yadro (входит в «ИКС холдинг») подписали соглашение о партнерстве, целью которого является создание в России облачных продуктов на базе российских программно-аппаратных комплексов, оптимизированных под работу в частных и публичном облаках. Документ подписали генеральный директор Sbercloud Александр Сорокоумов и глава «ИКС холдинга», председатель совета директоров компании Yadro Антон Черепенников.

Ключевой задачей партнерства является создание отечественных программных и аппаратных продуктов, которые будут основой для инновационных облачных сервисов, в том числе обработки и хранения данных, с целью обеспечения надежной и эффективной инфраструктуры в рамках цифровой трансформации российской экономики и государственного управления.

В задачи партнерства также входит оптимизация программно-аппаратных решений для увеличения надежности и безопасности облачной инфраструктуры государственных информационных систем и снижения совокупной стоимости владения оборудованием.

Клиентам Sbercloud, федеральным министерствам и ведомствам, правительствам регионов, а также компаниям с государственным участием, будет доступно решение – «Гособлако». Это облачная платформа, созданная в группе Сбербанк специально для самых сложных информационных систем и обладающая таким же уровнем надежности, как и ключевые ИТ-системы Сбербанка.

Александр Сорокоумов, генеральный директор компании Sbercloud, сказал: «Создание облачной платформы на базе отечественного оборудования является важным направлением работы нашей компании. Сочетание отечественных аппаратных решений компании Yadro и уникального опыта Сбербанка по созданию надежных и защищенных облачных продуктов для высоконагруженных систем позволяет нам предложить государственным заказчиками лучшие ИТ-решения на российском рынке. Мы считаем, что использование облачных технологий позитивно скажется на всех уровнях госуправления, улучшит взаимодействие и повысит эффективность работы федеральных и региональных предприятий и ведомств».

Управляющий директор компании Yadro Алексей Шелобков, сказал: «Для решения сложных технологических задач, которые стоят перед нами, мы планируем на постоянной основе проводить совместные прикладные исследования и разработки. Мы уверены в том, что технологическая база и экспертиза Sbercloud и Yadro станут основой для успешного создания инновационных облачных продуктов, востребованных российским рынком».