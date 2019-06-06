NtechLab заняла второе место на конкурсе по распознаванию действий с помощью ИИ

NtechLab сообщила о том, что алгоритм компании занял второе место по итогам международного соревнования ActEV-PC по распознаванию действий на видео. Конкурс проводился Национальным институтом стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). Высокие результаты в точности распознавания действий позволят NtechLab разработать принципиально новое решение, дающее возможность использовать потенциал искусственного интеллекта не только в сфере безопасности, но и в промышленном производстве, медицине и городском хозяйстве.

Конкурс по распознаванию действий на видео с применением искусственного интеллекта проводился NIST впервые, в нем приняли участие команды из США, Австралии, Китая и России – в том числе команды IBM и Массачусетского технологического института, а также компаний Alibaba и JD.com. В соревновании приняло участие 39 алгоритмов. Командам было предложено распознать на видео 18 типов действий, включая разговор по телефону, набор письменного сообщения, выход из транспортного средства, перемещение тяжелого объекта, разворот транспортного средства.

«Буквально на прошлой неделе произошло исторически важное событие – презентация Национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта. Таким образом наша страна сделала важнейший шаг на пути к мировому технологическому лидерству, достичь которого без искусственного интеллекта сегодня невозможно. Приятно, что благодаря NtechLab Россия сегодня находится в мировом авангарде по одному из суб-направлений самых прорывных технологий. Возможности решений NtechLab отвечают тем запросам, которые государство формирует в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», и полностью находятся в тренде общестрановых приоритетов в части обеспечения безопасности и совершенствования механизмов принятия управленческих решений на основе «больших данных»,» - сказал председатель совета директоров NtechLab, директор по особым поручениям госкорпорации Ростех Василий Бровко.

В NtechLab уже приступили к разработке практически применимого решения на основе распознавания действий. Работающее решение в компании обещают представить в горизонте года, но NtechLab уже ведет переговоры с заинтересованными предприятиями из сфер промышленности и энергетики, нефтегазовыми компаниями. Список сценариев применения не ограничен, так как решение NtechLab возможно будет адаптировать под нужды конкретного заказчика. Подобного рода адаптация потребует дополнительных инвестиций в НИОКР, размер которых будет варьироваться в зависимости от сложности детектируемого действия и количества активностей в кадре.

Важное применение решение на основе распознавания действий на видео может найти на опасных промышленных производствах, где необходимо контролировать последовательность и точность действий сотрудников, а также в медицинских учреждениях, где позволит осуществлять контроль за соблюдением правил ухода за пациентами. Решение может использоваться в качестве составной части комплекса «умный город», снабжая систему точными сведениями о происходящем в городской среде и использовании инфраструктуры.

«Буквально через несколько месяцев мы представим обновление FindFace Security, позволяющее распознавать не только лица, но и силуэты людей. Распознавание действий выведет решение на принципиально новый уровень: оно даст возможность использовать любые камеры, даже самого низкого разрешения, и распознавать действия тех, чьи лица не видны. В прошлое уходит необходимость использования биометрических данных, даже в обезличенном виде,» - сказал генеральный директор NtechLab Александр Минин.