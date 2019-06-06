Минэнергетики РФ и АНО «Цифровая экономика» займутся цифровой трансформацией нефтегазовой отрасли

В июне пройдет первое заседание временной рабочей группы (ВРГ) «Цифровая трансформация нефтегазовой отрасли» при АНО «Цифровая экономика». Об этом 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме сообщили первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

На первом заседании ВРГ будет определен ее состав и план приоритетных действий. Планируется, что рабочая группа станет единой площадкой для консолидации инициатив по цифровой трансформации нефтегазовой отрасли и формирования продуктивного диалога бизнеса и власти в этом направлении. При этом формат ВРГ при АНО «Цифровая экономика» позволит синхронизировать нефтегазовое направление с мероприятиями федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика».

ВРГ будет осуществлять следующие функции: анализ потребностей в области цифровой экономики и технологий нефтегазовой отрасли; выбор приоритетных проектов к реализации в области цифровой трансформации нефтегазовой отрасли, имеющих высокий потенциал тиражирования; разработка предложений в планы мероприятий ведомственного проекта «Цифровая трансформация ТЭК» Минэнерго России; синхронизация предложений нефтегазовой отрасли с федеральными проектами национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; разработка методики мониторинга реализации плана мероприятий и оценки его промежуточных и итоговых результатов; оценка эффективности реализации ведомственного проекта в части нефтегазовой отрасли.

Заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин отметил: «Нефтегазовая отрасль во всем мире всегда являлась одной из самых технологически продвинутых отраслей промышленности и Россия – не исключение. Те же продвинутые методы вычислений для разведки и добычи, роботизированная техника здесь начали применяться еще в конце 90-х – начале 2000-х гг. Однако, если мы говорим о цифровой трансформации, а не единичных решениях, то без объединения общеотраслевых усилий не обойтись. Формат ВРГ позволит нам избежать дублирования процессов и сконцентрироваться на приоритетных для нефтяных компаний проектах, барьерах и путях их решений».

Директор дирекции по цифровой трансформации «Газпром нефть» Андрей Белевцев сказал: «Перед нами стоят серьезные стратегические задачи. ТЭК может претендовать на роль одного из лидеров в цифровой трансформации промышленности. С уникальными комплексными подходами применения сквозных технологий, огромными наборами промышленных данных. В ВРГ мы видим возможность создания равнодоступной открытой площадки для решения стратегических и тактических задач цифровых технологий, обмена лучшими практиками, учитывающей интересы государства, вертикально-интегрированных нефтяных компаний и цифровой экосистемы».

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир отметил: «Временная рабочая группа позволит связать инфраструктурные меры, заложенные в нацпрограмме "Цифровая Экономика", с основными потребностями нефтегазовой отрасли, а также обеспечить однозначную и прозрачную синергию отраслевых планов цифровой трансформации с уже сформированными инициативами».