«Геотек», «Ростелеком» и банк «Открытие» займутся развитием цифровых технологий геологоразведки
В рамках XXIII Петербургского международного экономического форума «Геотек», «Ростелеком» и банк «Открытие» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровых технологий геологоразведки.
Документ подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, президент «Геотек Сейсморазведка» Владимир Толкачев и руководитель «Первого блока» банка «Открытие» Александр Соколов.
Стороны договорились развивать эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, направленное на поддержку проектов и инициатив по развитию российских высокотехнологичных информационных систем и технологий, созданию новых инструментов и программного обеспечения для сбора и анализа данных, в частности обработки, интерпретации геофизической информации.
«Подписанное с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений ПАО “Ростелеком” соглашение позволит компании успешно продолжить программу цифровизации производственных процессов. Вся информация, которую мы получаем в процессе разведки, – это цифровые данные. Используя новейшие технологии нашего партнера и реализуя проект “Объединенная поисковая инициатива”, Геотек сможет увеличить объем обрабатываемых данных и точность моделирования, проводить глубокую интеграцию полевого и камеральных этапов геофизики», – отметил президент ПАО «Геотек Сейсморазведка» Владимир Толкачев.
«Цифровизация – главный международный тренд развития бизнеса. Банк “Открытие” поддерживает проекты, направленные на развитие технологий. Соглашение в области больших данных с лидером цифровизации “Ростелекомом” – для нас возможность получить дополнительный мощный инструмент, позволяющий увеличить эффективность работы лидера геологоразведки в России», – отметил руководитель Первого блока банка «Открытие» Александр Соколов.