ABB внедрит цифровые разработки в Калининградской области

ABB и правительство Калининградской области сегодня подписали соглашение о внедрении разработок компании в регионе. Соответствующий документ подписали президент ABB в России Ирина Козлова и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Согласно планам сторон, внедрение передовых решений ABB по автоматизации в Калининградской области будет направлено на повышение производительности труда в регионе, а также позволит создать инновационную инфраструктуру для освоения технологий «умного» города, транспорта, энергетики, эффективного комплексного использования земельных и водных ресурсов. Еще одной задачей, поставленной в документе, стала реализация проектов по модернизации дискретных производств с использованием цифровых технологий и робототехнических систем ABB.

Правительство Калининградской области также планирует наладить обмен технологическим опытом с экспертами компании в рамках развития образовательных учреждений, что, согласно подписанному документу, будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров среди ИТ-специалистов и инженеров в Калининградской области.

«Внедрение инновационных технологий и адаптация мирового опыта для России приобретают крайне важное значение в условиях перехода к цифровой экономике. Экспертиза лидеров глобального рынка станет большим подспорьем для автоматизации различных отраслей промышленности. Кроме того, использование цифровых решений и робототехнических систем позволит повысить производительность труда и конкурентоспособность российских предприятий», – отметила Ирина Козлова.

«Год назад подписанием нашего первого соглашения с АВВ стартовало сотрудничество Калининградской области с одной из ведущих технологических компаний мира, лидером в своих сегментах. За это время был открыт калининградский офис АВВ, проект получил статус резидента нашей Особой экономической зоны, команда местного офиса прошла обучение и приступила к работе. АВВ последовательно реализует заявленные обязательства и планы, создавая в нашем регионе стратегически важные для эксклавной экономики инжиниринговые компетенции», – сказал Антон Алиханов.

В апреле 2019 г. в Калининграде открылся инжиниринговый центр ABB. Согласно планам компании, более 100 инженеров новой технологической площадки будут развивать системный бизнес ABB, предоставляя сервис мирового уровня для российского и глобального рынков металлургической, горнодобывающей, морской, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности. Разработки центра ориентированы не только на российский, но и на глобальный рынок.