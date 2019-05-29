Новосибирская область расширит закупки продукции концерна «Автоматика»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил заинтересованность в закупке решений концерна «Автоматика» госкорпорации Ростех, в частности программно-технического комплекса «Криптобиокабина» (КБК), «Ситуационного центра», ПАК «Цифровая школа».

В рамках презентации гражданской продукции радиоэлектронного комплекса госкорпорации Ростех, проходящей 28-29 мая в Новосибирске, концерн «Автоматика» представил Травникову и другим представителям органов власти СФО ряд решений, обеспечивающих комфортную жизнь и безопасную среду современного города.

«Я уже дал команду рассмотреть возможность приобретения какого-то количества «Криптобиокабин» для МФЦ, которые сегодня были на выставке представлены… Ситуационный центр – мы понимаем, что этот проект в ближайшее время нужно будет реализовывать», - заявил Травников после знакомства с экспозицией. Также он проявил интерес к внедрению решений Концерна в сфере цифровой энергетики, позволяющих производить мониторинг состояния оборудования для энергетической отрасли.

Он отметил, что задача госкорпорации Ростех - предложить комплексные проектно-технические решения. Также, по словам Травникова, необходимо проработать возможность закупки оборудования ПАК «Цифровая школа».

КБК осуществляет регистрацию биометрических параметров и производит активацию изготовленного заграничного паспорта нового поколения на основании результатов двухфакторной биометрической верификации заявителя (законного представителя). Представляет собой устройство в едином защищенном корпусе с предустановленным общесистемным и прикладным программным обеспечением, включая средства защиты информации.

Информационно-аналитическая система «Ситуационный центр» - программно-аппаратный комплекс, который обеспечивает информационно-аналитическую поддержку управленческих решений не только в мирное время, но и в кризисных и чрезвычайных ситуациях.

В общей сложности концерн представил губернатору порядка 15 решений, в том числе программно-аппаратный комплекс «Цифровая школа», который уже успешно используется в 350 учебных заведениях России. Данный комплекс является разработкой «Новосибирского института программных систем» (НИПС - входит в концерн «Автоматика») и направлен на повышение безопасности, модернизацию системы контроля допуска учеников в школу и усовершенствование инфраструктуры учебного заведения в целом.

Также представлен новый проект НИПС – система управления городским пассажирским транспортом «Умный автобус», который реализуется в Кемеровской области.

Система, разработанная в рамках проекта «Умный город», включает в себя функцию видеоконтроля, которая осуществляет автоматический подсчет пассажиропотока с точностью до 98%, распознавание лиц и забытых вещей в салоне, регистрационных номеров проезжающих вокруг машин. Кроме того, система осуществляет автоматический контроль состояния транспортного средства и оперативное оповещение оператора о его неисправностях.

НИИ «Масштаб», входящее в концерн «Автоматика», провело демонстрацию системы видеоконференцсвязи в реальном времени. Совместное решение компаний НИИ Масштаб» и НТЦ «ХайТэк» IVA AVES S, позволяет организовать не только качественную групповую видеоконференцию, но и дает возможность работать с информацией с грифом включительно до «совершенно секретно».

Система видеоконференцсвязи IVA AVES S позволит автоматизировать деятельность предприятия. Она обеспечивает общение участников в реальном времени, онлайн-трансляции контента, надежную связь большого числа участников, улучшенное детализирование видеоконференций с разрешением Full HD, возможность удаленного доступа, широкий спектр оконечных устройств.

Также концерн продемонстрировал представителям органов исполнительной власти СФО такие важные с точки зрения формирования инфраструктуры современного города решения, как СХД «Купол», отвечающую требованиям закона «Яровой-Озерова», а также программные решения и вычислительные комплексы «Эльбрус», обеспечивающие наивысшую степень информационной безопасности организаций.

«Совокупность представленных решений и возможности РЭК позволяют концерну предложить региону комплексную реализацию проекта «Умный город», в том числе цифровизацию госуслуг», - отметил генеральный директор концерна Владимир Кабанов.