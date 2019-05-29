Экс-зампред правительства Сахалинской области Попов назначен на должность замгендиректора ГК «Ай-теко»

Заместителем генерального директора группы компаний «Ай-теко» по развитию продуктовой линейки и сервисов назначен Сергей Попов, ранее занимавший должность заместителя председателя правительства Сахалинской области, а до этого возглавлявший Агентство по информационным технологиям и связи региона. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Ай-теко».

Попов, по данным «Ай-теко», известен в бизнес-кругах как опытный молодой управленец, обладающий глубокой экспертизой в ИТ-сфере.

В условиях роста бизнеса компаний в составе ГК и меняющейся ситуации на отечественном ИТ-рынке «Ай-теко» расширяет продуктово-сервисное направление.

В должности заместителя генерального директора «Ай-теко» Сергей Попов будет руководить всей деятельностью по развитию существующих и созданию новых собственных продуктов, стратегией продвижения их на рынке, поиском новых перспективных идей и компаний. Также в его ведении будет поддержка внутренних продуктовых инициатив и создание условий для их появления.

«Я очень рад присоединиться к большой команде “Ай-теко”, компании с более чем 20-летней историей, одной из ведущих на отечественном рынке ИТ. Совместными усилиями мы добьемся еще более впечатляющих результатов по темпам роста и прибыльности, по развитию новых продуктов и поддержанию высокого качества клиентского сервиса. Помимо традиционных решений по созданию ИТ-инфраструктуры, наши инновационные продукты в области искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей, больших данных, обеспечивают бизнесу дополнительные преимущества в эпоху цифровизации экономики. Многие продукты “Ай-теко” являются полностью российскими разработками и используются заказчиками в рамках реализации стратегии импортозамещения. Фокус на продуктовой линейке позволит Группе компаний достичь долговременного успеха на отечественном рынке», – сказал Сергей Попов.

Сергей Попов родился 15 января 1988 г. в Москве. В 2009 г. окончил экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, в 2011 г. – магистерскую программу по мировой экономике МГУ. С 2011 г. занимался проектным управлением в сфере финансов и информационных технологий.

В 2014 г. вошел в состав корпоративного совета страховой группы «Уралсиб» и возглавил центр управления изменениями.

В 2016 г. Сергей Попов стал руководителем органа исполнительной власти Сахалинской области – Агентства по информационным технологиям и связи (в дальнейшем - Министерства цифрового развития и связи региона). С 2018 по 2019 гг. был заместителем председателя правительства Сахалинской области.