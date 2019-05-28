РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ

Российская венчурная компания (РВК) объявила о запуске новых программ поддержки бизнеса в Национальной технологической инициативе (НТИ).

Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного финансирования технологическими компаниями на рынках НТИ в размере до 500 млн руб. «Единым окном» для доступа к таким программам поддержки станет цифровая платформа РВК. Новый интерфейс позволит упростить взаимодействие с бизнесом, унифицировать процедуры получения поддержки и повысить прозрачность критериев оценки проектов в НТИ.

Программы предназначены для российских технологических компаний с потенциалом завоевания глобальных рынков, соответствующих приоритетных направлениям НТИ, и включают широкий спектр финансовых и нефинансовых сервисов. В зависимости от профиля компаний-соискателей программы разделены на четыре категории: программа «Технологический прорыв НТИ» предназначена для команд исследователей, малых и средних технологических компаний и научно-исследовательских центров, разрабатывающих прорывные продукты на рынках НТИ. Для них предусмотрена грантовая и инвестиционная поддержка в размере до 165 млн руб.; программа «Инфраструктура НТИ» нацелена на развитие инфраструктурных проектов для рынков НТИ – испытательных полигонов, инжиниринговых и сертификационных центров, библиотек данных, акселераторов – и предусматривает возможность получения грантов и инвестиций в размере до 495 млн руб.; в рамках программы «Спин-офф НТИ» будет оказана поддержка созданию новых бизнесов по направлениям НТИ на базе крупных технологических компаний. Доступные инструменты – частичное субсидирование процентной ставки по целевым кредитам, вход в капитал проектных компаний (SPV) в размере до 495 млн руб.; программа «Экспорт НТИ» предназначена для средних и крупных компаний на финальной стадии разработки и вывода на рынок экспортных продуктовых решений. Возможный формат поддержки – гранты и инвестиции до 495 млн руб.

Для доступа к этим программам и другим сервисам НТИ создается новый интерфейс – цифровая платформа РВК, которая будет работать в формате «единого окна» для технологических компаний. Регистрация на платформе бесплатная. Все заявители смогут получить квалифицированную и оперативную обратную связь по итогам экспресс-экспертизы проектов, а также индивидуальные консультации по подготовке заявок на проектный комитет НТИ.

«Основной фокус НТИ – российские технологические компании, способные завоевать значимые доли на новых глобальных рынках. Нас интересуют крупные проекты на стороне технологического бизнеса – продуктовые, технологические, инфраструктурные. Результатами таких проектов должны стать экспортные продажи, уникальные сервисы, прорывные разработки. Мы готовы помогать с привлечением инвестиций в такие проекты, а также оказывать грантовую поддержку их отдельным этапам. Речь идет о доступе к софинансированию на стороне НТИ на суммы до 500 млн руб.», – сказал генеральный директор РВК Александр Повалко.

Поддержка бизнеса в рамках цифровой платформы РВК не ограничивается исключительно финансовыми сервисами. Компании также смогут получить помощь в поиске партнеров и заказчиков в России и за рубежом, пилотировании проектов, преодолении правовых и административных барьеров, а также доступ к сети экспертов международного уровня. Кроме того, пользователи платформы смогут принять участие в отборе ежегодного рейтинга «Техуспех», который является официальным инструментом отбора в приоритетный проект Министерства экономического развития РФ «Национальные чемпионы»

Ожидается, что до конца 2019 г. на цифровой платформе РВК будут зарегистрированы около 1 тыс. компаний, а в 2021 г. их число должно возрасти до 2,5 тыс. В перспективе запланировано подключение к интерфейсу РВК партнерских организаций – институтов развития, российских и международных поставщиков услуг, доступ к которым смогут получить пользователи платформы.

Распоряжением Правительства РФ на реализацию проектов Национальной технологической инициативы в 2019 г. выделено 6,2 млрд руб. При участии капитала РВК действует 27 венчурных фондов совокупным объемом свыше 51,3 млрд руб. Из них шесть венчурных фондов имеют в мандате инвестиции в проекты на рынках НТИ.