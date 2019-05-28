Ростех займется внедрением цифровых технологий в Новосибирской области

Госкорпорация Ростех заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Новосибирской области. Партнерство нацелено на научно-техническое развитие региона, повышение эффективности производств, учебных и научных учреждений Сибирского федерального округа. Подписание документа состоялось в Новосибирске в рамках выставки гражданской продукции предприятий радиоэлектронного комплекса Ростеха.

Соглашение предусматривает совместные проекты по созданию высокотехнологичной промышленной продукции и подготовке кадрового состава для госкорпорации.

Подписи под документом поставили индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации Ростех Сергей Сахненко и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«По темпам внедрения цифровых технологий Новосибирская область входит в число лидирующих регионов России. В регионе сформирован четкий запрос на инновационные решения для образования, здравоохранения, промышленности, коммунального хозяйства, госуправления. Компетенции Ростеха позволяют эффективно и комплексно содействовать региону в реализации масштабных планов в рамках «Цифровой экономики» и других национальных проектов», ‒ отметил Сергей Сахненко.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценил готовность госкорпорации включиться в работу по реализации важных региональных проектов. Не менее перспективным направлением глава региона назвал инвестиционные проекты Ростеха в сфере радиоэлектроники и информационных технологий на территориях опережающего развития Линево и Горный.

«2019 год для нашего региона особенный – кроме старта реализации национальных проектов, мы приступаем к практической реализации проектов в сфере здравоохранения, культуры и спорта, транспортной инфраструктуры, в научной сфере. Думаю, мы сможем сделать так, чтобы во всех крупных проектах в регионе максимально участвовала отечественная наука и отечественные предприятия – в первую очередь, предприятия Госкорпорации Ростех», ‒ отметил Андрей Травников.

Стороны договорились о совместной реализации региональных программ, направленных на повышение уровня цифровизации инфраструктуры, комфорта и безопасности городской среды, энергоэффективности городского хозяйства. Эта работа будет проводиться, в том числе, в рамках национальных проектов «Цифровая экономика», «Наука», «Образование» и «Здравоохранение». Кроме того, сотрудничество предполагает внедрение в регионе сквозных и аддитивных технологий, искусственного интеллекта и интернета вещей, робототехники, новых методов проектирования и инжиниринга в различных отраслях экономики.

Со стороны Ростеха реализацию соглашения возьмут на себя ключевые компании в структуре радиоэлектронного комплекса – концерн «Автоматика», холдинги «Росэлектроника» и «Швабе».

На выставке радиоэлектронного комплекса Ростеха, которая прошла на базе Новосибирского приборостроительного завода холдинга «Швабе», было представлено более 60 решений. В их числе неонатальная и биомедицинская техника, комплекс астрономического оборудования с дистанционным управлением, система управления городским пассажирским транспортом «Умный автобус», промышленный компьютер Эльбрус-1С+ на базе нового малопотребляющего микропроцессора и другие разработки гражданского назначения.