«Росэлектроника» разработала зонд для изучения ионосферы Земли

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех запустил в работу зонд для измерения параметров ионосферы Земли. Автоматизированная установка собирает данные о прохождении сигналов навигационных спутников через верхние слои атмосферы, находящиеся на высоте 60-1000 км и ионизированные облучением Солнца. Полученная информация будет использоваться для развития знаний о влиянии ионосферы на распространение радиоволн, а также для создания систем дальней связи.

Трансионосферный зонд – совместная разработка Омского НИИ приборостроения (входит в «Росэлектронику») и Института радиофизики и физической электроники ОНЦ СО РАН.

Научная установка реализована на базе двухчастотного навигационного приемного устройства. В каждый момент времени в зоне радиовидимости приемника находится не менее 10 навигационных спутников ГЛОНАСС и GPS, одновременно просвечивающих ионосферу. Алгоритмы трансионосферного зонда позволяют на основе записанных двухчастотных фазовых и кодовых измерений рассчитать полное электронное содержание (ПЭС) - количество свободных электронов, влияющее на распространение радиоволн в ионосфере.

Аппаратура также может быть использована в составе комплексов коротковолновой связи для расчета максимально применимых частот, в том числе и в труднодоступных районах.

По сравнению с ионозондами на основе линейной частотной модуляции новая аппаратура компактнее, дешевле, проще в установке и обслуживании, а также обладает возможностью одновременно обрабатывать 15-20 трасс и функционировать в пассивном режиме.

«Решение о создании Института радиофизики и физической электроники было принято меньше года назад, и в столь короткие сроки мы уже получили результат совместной работы ученых и специалистов промышленного предприятия. Помимо сбора данных для научных исследований, трансионосферный зонд имеет прикладное значение в части организации связи в труднодоступных районах, что особенно актуально в масштабах нашей страны» - сказали в «Росэлектронике».