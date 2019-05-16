В органах власти и казенных учреждениях Омской области завершена централизация бюджетного учета

С 1 января 2019 г. в Омской области на централизованное ведение бюджетного учета переведены 26 органов исполнительной власти, 10 территориальных органов исполнительной власти и 51 казенное учреждение. Перевод осуществлен в рамках в рамках выполнения плана мероприятий по повышению эффективности и качества ведения бюджетного учета и формирования отчетности, утвержденного Губернатором Омской области, Председателем Правительства Омской области 18 мая 2016 г. Автоматизация бюджетного учета позволила создать единое информационное и методологическое пространство по планированию и исполнению областного бюджета, сократить сроки формирования бюджетных отчетов, повысить качество бюджетной отчетности в государственном секторе.

Централизованная система бухгалтерского учета и отчетности создана в Омской области во второй половине 2016 г. Это событие стало очередным этапом масштабной работы по реформированию региональных финансов. Информационная система централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в Омской области построена на основе АС «Смета» – разработки НПО «Криста».

В регионе создано казенное учреждение Омской области «Областной центр учета и казначейства», которое возглавляет Н. В. Евсеенко. В результате централизации учетных функций штатная численность бухгалтеров за 4 года (с 2016 по 2019 гг.) сократилась на 124 единицы. В конце 2016 г. на бухгалтерское обслуживание в централизованную бухгалтерию отдано 3 пилотных органа исполнительной власти (далее – ОИВ), в 2017 г. осуществлялось ведение учета в 10 ОИВ и 2 подведомственных казенных учреждениях (далее – КУ), в 2018 г. – в 18 ОИВ и 5 КУ.

Директор казенного учреждения Омской области «Областной центр учета и казначейства» Н. В. Евсеенко

К настоящему времени перевод органов власти и подведомственных учреждений Омской области на централизованное ведение бюджетного учета полностью завершен. Идет интенсивная работа по выверке баз данных и отладке текущего рабочего процесса с учетом всех ведомственных особенностей каждого органа власти. Экономический эффект от реализации проекта по итогам 3 лет в 2019 г. составит более 73,8 млн руб.