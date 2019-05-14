«Росэлектроника» начала производство подвижных пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» освоил производство подвижных пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в интересах Министерства обороны РФ. Заказчику уже переданы 12 машин, еще 12 изделий будут сданы в конце 2019 г. Об этом CNews сообщили в пресс-службе холдинга.

«Реостат-1» представляет собой пункт управления батареи (дивизиона) самоходной артиллерии ВДВ, сконструированный на базе БТР-Д. Наряду с разведкой он обеспечивает автоматизированное определение координат целей и разрывов снарядов в любое время суток, пристрелку целей, наблюдение за полем боя, стрельбу корректируемыми боеприпасами и оценку результатов.

Производство машин ведется на Рязанском радиозаводе (входит в состав концерна «Созвездие» холдинга «Росэлектроника»). Конкурс на поставку подвижных пунктов разведки и управления огнем предприятие выиграло в 2018 г.

Основная часть аппаратуры связи «Реостата-1» производится на Рязанском радиозаводе серийно. Так, радиосвязь и обмен данными обеспечивается посредством радиостанций Р-168-100У-2, Р-168-5УН-2, обработка информации и управление изделием осуществляется портативными компьютерами. «Реостат-1» оснащается комплексом сбора десантников производства Рязанского радиозавода. В ходе производства машин специалисты предприятия осуществили установку и настройку многочисленных оптических и электронных систем управления артиллерийским огнем и программное обеспечение к ним.

«Специалисты Рязанского радиозавода имеют большой опыт изготовления командно-штабных машин, БМД-1КШ-А и БМД-2, поэтому трудностей с постановкой на производство нового изделия не возникло, – отметили в "Росэлектронике". – Заказчик остался доволен результатами работы, так что "Реостат-1" имеет все шансы стать одним из постоянных изделий предприятия».