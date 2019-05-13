Программные продукты «Форсайт» включены в Реестр отечественного ПО

«Форсайт» объявила о включении ряда своих программных продуктов в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

В реестр российского ПО вошли программный комплекс «Форсайт. Аналитическая платформа», инструментарий для разработки мобильных приложений «Форсайт. Мобильная платформа», а также продукты для автоматизации бизнес-процессов «Форсайт. Бюджетирование» и «Форсайт. Управление инвестициями». Также реестр пополнился разработкой «Форсайт. Конструктор бизнес-приложений», которая предназначена для быстрого визуального конструирования бизнес-приложений по типовому набору шагов.

Решение принято согласно Приказу Минкомсвязи России №168 от 24.04.2019 и говорит о том, что разработки «Форсайта» признаны отечественным программным обеспечением и могут быть использованы для закупок государственными и муниципальными учреждениями в качестве современных решений для автоматизации бизнес-процессов.

Напомним, что создание реестра предусмотрено законом о предоставлении преимуществ для российского ПО при госзакупках, который вступил в силу с 1 января 2016 г. Закон направлен на расширение сфер использования отечественных компьютерных программ и баз данных. Для добавления в реестр программные продукты должны соответствовать требованиям Минкомсвязи России и получить утверждение Экспертного совета по российскому программному обеспечению.

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных содержит сведения обо всем программном обеспечении, которое официально признано разработанным в Российской Федерации. Работу реестра курирует экспертный совет по российскому программному обеспечению при Минкомсвязи России. Реестр – ключевой элемент механизма, обеспечивающего исполнение постановления правительства о запрете на использование зарубежного программного обеспечения для обеспечения государственных и муниципальных нужд.