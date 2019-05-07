«Росэлектроника» получила европейские сертификаты регистрации на новые DMR радиостанции

Холдинг «Росэлектроника» uоскорпорации Ростех выводит на европейский рынок линейку новой радиоаппаратуры гражданского назначения. Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Cоюза (EUIPO) выдало сертификаты регистрации на шесть устройств стандарта DMR: автомобильную, базовую, носимую и портативную радиостанции, а также на две антенны для портативной радиостанции.

Полученные документы дают право разработчику аппаратуры «Концерн «Созвездие» (входит в «Росэлектронику») продавать технику на территории Европейского Союза. Сертификаты также гарантируют предприятию, что до фактического старта продаж радиостанций на европейском рынке не появятся аналоги других производителей.



Радиостанции могут применяться на железнодорожном транспорте, в аграрном секторе, экстренными и медицинскими службами, логистическими компаниями, туристами и охотниками. Устройства совместимы со всеми существующими отечественными и зарубежными гражданскими системами профессиональной мобильной радиосвязи стандарта DMR. Портативная радиостанция обеспечивает качественную связь на расстоянии до 10 км, а базовая – в радиусе до 30 км. Новейшие средства связи отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры, попадание влаги. Устройства также обладают повышенной помехозащищенностью и защитой от прослушивания. В разработке использованы технические решения концерна «Созвездие», защищенные патентами РФ. Промышленный дизайн радиостанций создан «Студией Артемия Лебедева».

«Сертификация EUPIO стала важным шагом для предприятия на пути к выводу на зарубежные рынки высокотехнологической продукции гражданского назначения. Новые радиостанции объединили в себе не только многолетние традиции российского радиостроения, хорошо зарекомендовавшие военные технологии и ноу-хау, но и новый промышленный дизайн, отвечающий современным мировым тенденциям», - отметили в «Росэлектронике».

На территории Европейского союза действует унифицированная система получения регистрации промышленных образцов, которая обеспечивает им единообразную защиту на территории всех 28 стран. Система регламентирована деятельностью Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского Cоюза. Срок действия регистрации промышленного образца в ЕС составляет пять лет с момента подачи заявки. При этом правообладатель может продлить срок охраны на один или несколько пятилетних периодов до достижения максимального срока действия регистрации – 25 лет от даты подачи заявки.