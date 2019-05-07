«Ред Софт» авторизовал учебный центр Минтруда Оренбургской области

«Ред Софт» и учебный центр министерства труда и занятости населения Оренбургской области подписали соглашение о создании авторизированного учебного центра «Ред Софт».

Ранее, в начале года, в рамках реализации политики импортозамещения программного обеспечения «Ред Софт» совместно с департаментом информационных технологий Оренбургской области и отделом информационных технологий и защиты информации министерства труда и занятости населения Оренбургской области провели успешное пилотирование информационной системы службы занятости на операционной системе РЕД ОС.

Диагностика всех режимов работы информационной системы на тестовом стенде локальной сети дала положительные результаты, что позволило Центру занятости населения г. Оренбурга и Оренбургского района приступить к эксплуатации российской операционной системы РЕД ОС.

Обучение специалистов ЦЗН региона является неотъемлемой частью процесса замещения иностранного программного обеспечения. С 19 по 26 марта 2019 года министерство труда и занятости населения Оренбургской области при финансовой поддержке регионального департамента информационных технологий провело курсы повышения квалификации по теме «Использование операционной системы РЕД ОС». В продолжение сотрудничества Ред Софт и Учебный центр МТиЗН Оренбургской области будут проводить обучение в авторизированном учебном центре «Ред Софт».

«Министерство труда и занятости населения Оренбургской области всегда уделяло большое внимание повышению квалификации своих специалистов. Качественный кадровый состав - это важнейшая составляющая, позволяющая эффективно решать государственные задачи, в том числе обозначенные в национальных проектах. Аттестация учебного центра – это, во-первых, переход на более высокий уровень подготовки слушателей новых курсов и, во-вторых, хорошая возможность осуществить переподготовку наших специалистов в связи с переходом на отечественное программное обеспечение. Региональный Минтруд выражает огромную благодарность специалистам компании «Ред Софт» за оказанную помощь в реализации такого сложного и необходимого для нашей области проекта как создание нового направления в обучении – авторизованных курсов «Использование операционной системы РЕД ОС», - заявила и.о. министра труда и занятости населения Оренбургской области Исхакова Н.Б.

«ГАПОУ «Учебный центр МТиЗН Оренбургской области» выражает благодарность «Ред Софт» за помощь в организации открытия авторизованного учебного центра «Ред Софт» для оказания образовательных услуг по программам, предоставляемым Ред Софт», - сказала директор Учебного центра МТиЗН Оренбургской области Вагапова Э.Р.

«Ред Софт ведет системную работу в регионах. Важно не только осуществить внедрение, но и подготовить персонал к работе в среде РЕД ОС. Создание авторизированного учебного центра полноценно выполнит данную задачу. Благодарим Правительство Оренбургской области и, в частности, министерство труда и занятости населения за интерес и содействие в этом важном направлении работы», - отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».