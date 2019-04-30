Ростех создал новый облакомер для российских аэропортов

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех до конца 2019 года испытает на российских аэродромах новый облакомер ДВО-3Л. Устройство предназначено для определения высоты нижней границы облаков в приаэропортовых зонах, что позволяет точно прогнозировать изменения погодных условий. Инженеры Ростеха впервые применили в приборе полупроводниковые лазерные диоды, служащие в 16 раз дольше по сравнению с традиционными импульсными лампами.

Разработка Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) холдинга «Швабе» представляет собой лазерный импульсный дальномер, дистанционно измеряющий расстояние от земли до нижней границы облаков.

Применение измерителей высоты облаков – обязательное требование к аэропортам и аэродромам. Точные метеорологические прогнозы позволяют спрогнозировать изменение погодных условий и повысить безопасность при взлете и посадке воздушных судов.

Основное отличие нового изделия от предыдущих моделей – повышенный в 16 раз интервал обслуживания. Этого удалось добиться за счет применения в конструкции в качестве источника излучения полупроводникового лазера сроком службы до 8 лет. Ранее в качестве источника использовалась импульсная лампа, требовавшая замены каждые 4-6 месяцев. Все компоненты нового облакомера отечественного производства.

Новая модель облакомера выводит всю необходимую информацию на пульт управления с цветным сенсорным дисплеем. Для сравнения, модели предыдущего поколения отображали информацию на индикаторе, а кнопки и другие элементы управления были механическими.

«Устройство дополняет широкую номенклатуру разработок Ростеха для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Опытная эксплуатация ДВО-3Л пройдет на четырех аэродромах в разных регионах страны. Облакомеры установят в районе взлетно-посадочной полосы, затем, в процессе эксплуатации, метеоролог и приборист будут отмечать в журнале нарушения работоспособности, сходимость результатов с основными облакомерами при различных видах облачности и ее высоте, атмосферных осадках и тумане. Ориентировочные сроки испытаний ‒ 3-4 кварталы текущего года. По результатам опытной эксплуатации будут определены сроки серийного производства», ‒ сказал первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.

В числе потенциальных заказчиков ‒ метеорологические службы, в том числе филиалы федерального государственного бюджетного учреждения «Авиаметтелеком Росгидромета» в Екатеринбурге, Сочи, Хабаровске и в других регионах страны, сообщили в Ростехе.

Ранее Ростех сообщал о начале испытаний комплекса для измерения коэффициента сцепления аэродромного покрытия с шасси. Оборудование помогает оперативно подготовить летное поле к эксплуатации и позволяет предотвратить выкатывание самолетов за пределы полосы. Стоимость комплекса будет в несколько раз ниже зарубежных аналогов, применяемых сейчас в российских аэропортах гражданского назначения. Начало серийного производства комплекса запланировано на четвертый квартал 2019 года.