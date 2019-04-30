«Росэлектроника» модернизировала лабораторный полевой комплекс для войск РХБЗ

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» модернизировал комплекс анализа химической, биологической и радиационной обстановки КЛП-1Э. В результате модернизации повышены надежность, точность и оперативность выявления и идентификации радиационных, химических, биологических и токсинных средств поражения, а также усовершенствованы возможности оценки окружающей среды при сложных внешних условиях, отмечают представители холдинга.

Полевая лаборатория предназначена для проведения качественного и количественного анализа проб воздуха, воды и грунта на наличие токсичных химикатов, радиоактивных веществ, биологически патогенных агентов. Комплекс может использоваться в боевой обстановке, в зоне ликвидации последствий тяжелых техногенных катастроф и стихийных бедствий. При этом экипаж комплекса имеет возможность в течение 10 суток действовать в автономном режиме.

Функциональность лаборатории позволяет на месте определять химический и радионуклидный состав обнаруженных опасных веществ, устанавливать групповую принадлежность биологических патогенных агентов, экстренно определять карантинные инфекции и оперативно передавать собранную информацию с помощью специальной системы связи. Взятые КЛП-1Э пробы, в том числе представляющие опасность, могут без риска храниться и транспортироваться.

КЛП-1Э размещен на шасси автомобилей повышенной проходимости и предназначен для оснащения войск радиационной, химической и биологической защиты, специальных формирований и бригад быстрого реагирования.

Комплекс разработан и производится НИИ СВТ (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»).

«Мы непрерывно проводим модернизацию комплекса, основываясь на опыте его эксплуатации в ходе боевых операций. При этом лаборатории могут применяться не только военными, но и МЧС России в зонах стихийных бедствий и техногенных катастроф. Кроме того, изделие обладает экспортным потенциалом, мы активно продвигаем КЛП-1Э на международных рынках и рассчитываем на заключение новых контрактов с зарубежными партнерами», – отметил генеральный директор НИИ СВТ Сергей Романов.