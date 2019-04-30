«Барс Груп» внедрит в свои системы ИИ и машинное обучения

«Барс Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, приступила к созданию набора инструментов – фреймворка BarsUP.AI, при помощи которого в состав информационных систем компании можно будет встраивать компоненты, реализующие подходы ИИ, machine learning и прогнозного моделирования с целью обработки больших данных, накопленных в этих системах.

В составе фреймворка BarsUP.AI будет предоставляться набор инструментов для настройки источников данных и удобного получения массивов данных из конкретных информационных систем. Предполагается UI для Data Science специалиста, в котором будет происходить создание и настройка моделей машинного обучения и искусственного интеллекта. В рамках проекта будет разработана среда для функционирования моделей и интеллектуальных агентов, обрабатывающих большие данные и реализующих интеллектуальное поведение. Также в BarsUP.AI войдут средства мониторинга работы фреймворка и обратной связи для работающих моделей в результате анализа данных.

По словам заместителя генерального директора «Барс Груп» Камиля Ибрагимова, новейшие технологические подходы уже сейчас можно применить в проектах компании в областях медицины, финансового менеджмента, строительства и BI.

В BarsUP.AI в качестве основного будет использоваться язык Python. Для Python существует большое количество промышленных библиотек для машинного обучения, например Scikit-learn, Anaconda, TensorFlow. Модели обработки больших данных, создаваемые на их основе, горизонтально масштабируются с использованием Spark и Hadoop. Здесь возможно применение подходов крупномасштабного обучения в онлайн-режиме.