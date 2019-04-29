«Швабе» запатентовал оптический измеритель тока

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» получил патент на новый универсальный оптический прибор для измерения тока в высоковольтных сетях различных классов.

Измерители тока устанавливаются на линиях электропередач для контроля напряжения. В конструкцию существующих оптических измерителей тока, принцип работы которых основан на эффекте Фарадея, входит оптическое волокно. Оптико-волоконные жгуты частично мешают универсальности приборов, так как длина жгутов зависит от конкретных условий эксплуатации измерителя тока, а именно от конструкций высоковольтных подстанций и других энергетических установок.

Инженерам казанского предприятия холдинга – «Швабе – технологическая лаборатория» удалось решить эту проблему и создать новый измеритель тока без применения оптоволоконных жгутов. Основное достоинство прибора – его универсальность. Он может использоваться как в сетях постоянного, так и переменного тока, для любых напряжений и обладает меньшими габаритами в сравнении с аналогами. Высокая чувствительность и точность измерений переменного и постоянного токов достигается за счет четырехгранной стеклянной призмы в конструкции измерителя.

«Это инициативная разработка наших специалистов. Ее основным преимуществом является универсальность как в отношении класса напряжений, так и в отношении рода тока. Мы планируем изготовить опытный образец к 2020 г.», – сказал генеральный директор «Швабе – технологическая лаборатория» Андрей Коньков.

В настоящее время разработка находится на этапе проектирования. Среди ее продуктовых отличий – экологичность, небольшой вес, малые габариты и пожаробезопасность. Это 100% отечественная разработка, утверждают в «Швабе». Ее потенциальными потребителями станут электроэнергетические компании, производители алюминия и транспортные предприятия России, считают в холдинге.