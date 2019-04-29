«Лаборатория Касперского» защитит госучреждения Татарстана от вредоносного ПО и хакерских атак

Кибербезопасность ИТ-инфраструктуры госучреждений Республики Татарстан будет обеспечивать комплекс защитных решений «Лаборатории Касперского». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского». Решения были выбраны по причине их масштабируемости и гибкости, отмечают представители компании.

В частности, рабочие станции, серверы и мобильные устройства защитит платформа Kaspersky Total Security для бизнеса. Лежащие в основе решения технологии нового поколения выявляют угрозы и любые аномалии за счет сопоставления различных параметров на всех защищаемых конечных устройствах. Дополнительный уровень защиты от вредоносного ПО, проникающего из интернета, будет обеспечен за счет внедрения Kaspersky Security для интернет-шлюзов. Это специализированное решение распознает фишинг и вредоносное ПО и позволяет ограничить передачу некоторых типов файлов. Отдельное внимание будет уделено защите от DDoS-атак. С этой целью было выбрано решение Kaspersky DDoS Protection, которое борется с ними с помощью передовой аналитики и распределенной защитной инфраструктуры.

«При росте нагрузки мы легко можем добавить в периметр защиты новые устройства, а для разных пользователей – создавать различные правила доступа. И что крайне важно: все управление системой безопасности осуществляется с единой консоли, которая теперь еще доступна и в веб-версии. Это усиливает всю защиту, поскольку любые оповещения о подозрении на угрозу аккумулируются в одном центре и ИТ-специалист может оперативно реагировать на инциденты», – отметил заместитель премьер-министра РТ, министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов.

«Киберугрозы стремительно развиваются, поэтому мы постоянно совершенствуем и обновляем свои защитные решения. Сегодня в их основе лежат новейшие технологии машинного обучения и глубинная аналитика угроз, которую мы накопили за годы работы в сфере информационной безопасности. В совокупности это дает максимальные возможности для надежной защиты от всего многообразия киберугроз, – сказала Евгения Наумова, руководитель управления корпоративных продаж "Лаборатории Касперского" в России. – Безупречное качество киберзащиты особенно важно для государственных органов, поскольку они имеют дело с информацией высокой степени важности. Мы рады, что Министерство связи и информатизации Республики Татарстан выбрало именно наши решения для создания многоуровневой системы информационной безопасности».

Внедрение всех защитных решений осуществил партнер «Лаборатории Касперского» – центр информационных технологий Республики Татарстан.