«Росэлектроника» поставила стеклозаводам термостойкие системы видеонаблюдения
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех поставил на стекольные производства России и Белоруссии термостойкие системы видеонаблюдения. Оборудование предназначено для дистанционного контроля технологических процессов, таких как расплав стекла, где температура достигает 1600°С.
Камеры наблюдения защищены от воздействия высоких температур двухконтурным кожухом из нержавеющей стали с водяным охлаждением и продувкой воздухом. Аппаратура обладает углом зрения 50 градусов по горизонтали и обеспечивает формирование цветного изображения. Для предотвращения попадания на стекло видеокамеры пыли и пламени пространство перед ним обдувается сжатым воздухом. При возникновении аварийной ситуации система автоматически выводит камеру из высокотемпературной зоны и включает световую и звуковую сигнализацию. Системы видеонаблюдения передают изображение на операторский пульт, а также архивируют видеозапись.
«Термостойкие системы видеонаблюдения позволяют контролировать производственный процесс внутри высокотемпературных печей и котлов на предприятиях стекольной, металлургической, топливо-энергетической промышленности, то есть в зонах, где высок риск возникновения нештатных ситуаций, а использование обычных видеосистем невозможно. Стоимость нашего оборудования на 30% ниже зарубежных аналогов», - сказали в «Росэлектронике».
Разработчик оборудования - НИИПТ «Растр» (входит в «Росэлектронику») - поставил цифровые термостойкие системы телевизионного наблюдения СТН-27Т на завод «Красное Эхо» (Владимирская область) и «Гродненский стеклозавод» (Республика Беларусь, Могилевская область). «Стеклозаводу «Ведатранзит» (Республика Беларусь, г. Гомель) предприятие поставило аналоговую телевизионную систему наблюдения ТСН-10-1М.