Ростех выводит на международный рынок нейроинтерфейс BrainReader

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех выведет на международный рынок универсальный нейроинтерфейс BrainReader, который позволяет совершать «обмен» информацией между мозгом человека и любым внешним устройством, имеющим необходимые интерфейсы взаимодействия (бытовыми приборами, компьютером, экзоскелетом, искусственными органами чувств, инвалидной коляской).

Предложения от азиатских компаний, в частности из Индонезии и Малайзии, о дистрибуции BrainReader поступили по результатам участия в выставке Medlab AsiaPacific & Asia Health 2019, где возможности устройства вызвали большой интерес.

Разработку устройства в составе Ростеха ведет Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. И.С. Брука (входит в концерн «Автоматика»).

«Прорывные решения в сфере нейротехнологий, такие как BrainReader, - это технологии будущего, которые меняют жизнь и открывают новые возможности для развития науки и техники. Нейрогарнитура может использоваться для управления "умными" системами и робототехникой, в медицине - для реабилитации людей с ограниченными возможностями, в исследованиях мозга человека, мыслительной деятельности, сна и во многих других сферах. Важно отметить, что устройство имеет хороший экспортный потенциал. Ближайший по характеристикам конкурент – американская нейрогарнитура – стоит примерно в 3 раза дороже», - отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Нейрогарнитура позволяет регистрировать поверхностную электроэнцефалограму в естественных условиях, не ограничивая двигательную активность пользователя. Данные снимаются при помощи неинвазивного метода - специально разработанных «сухих» электродов, которые не требуют использования электропроводящего геля. За счет высокого качества обработки регистрируемого сигнала устройство устойчиво работает даже в местах большого скопления людей, в транспорте, в окружении большого числа передающих устройств и других помех.

«Нейрогарнитура крайне значима для таких клинических областей как нейрофизиология, нейропсихология, неврология. В числе основных применений можно отметить: роботизированные протезы конечностей, систему «умного дома», манипуляторы в компьютерных играх. Большие перспективы мы видим для исследования восприятия и «обработки» информации мозгом, а также в нейромаркетинге – для изучения поведения покупателей», в образовании- сегодня нейрогарнитура используется для обучения детей основам нейрофизиологии и роботехники – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Согласно исследованию Allied Market research, рынок интерфейсов мозг-компьютер растет опережающими темпами и уже в 2020 году составит порядка 1,46 млрд долларов.