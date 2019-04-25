Московский бизнес получил доступ к Единому городскому идентификатору Mos.ID

Департамент информационных технологий города Москвы открыл свободный доступ для бизнеса к Единому городскому идентификатору Mos.ID — системе аутентификации mos.ru. Успешная интеграция прошла с МГТС («Московская городская телефонная сеть»).

Внедрение Mos.ID позволяет коммерческим компаниям, который предоставляет интернет-сервисы жителям Москвы, бесплатно использовать систему аутентификации mos.ru на своём сайте.

Mos.ID обеспечивает достоверность данных пользователей благодаря подлинной учётной записи, которая проверяется в государственных базах данных. Для гарантии безопасности аккаунтов используется двухфакторная аутентификация с противодействием подбора пароля, система аттестована в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю для защиты Информационной системы персональных данных (ИСПДн, К-1).

Подтверждение данных с согласия пользователя (подлинные ФИО, паспортные данные, адрес, возраст и так далее) расширит возможности оказания новых онлайн-услуг, например: аутентификация в каршеринге, сервисах размещения объявлений, дистанционном образовании, у интернет-провайдеров или предоставление онлайн выписки из бюро кредитных историй без дополнительной процедуры подтверждения личности.

Для клиентов МГТС интеграция с Mos.ID повысит удобство использования услуг, предоставляемых коммерческой площадкой. Пользователи МГТС могут воспользоваться уже привычными для горожан сервисами управления учетной записью.

«Новая система упростит жизнь москвичей в цифровом пространстве, позволит снизить случаи мошенничества и станет единой точкой входа в сотни интернет-сервисов для горожан. То есть позволит избавиться от необходимости запоминать множество паролей от разных аккаунтов. МГТС, как надежный партнер города, является для нас одним из приоритетных, так как услугами компании пользуются миллионы москвичей», — сказал Денис Жихарев, руководитель проектов ДИТ Москвы.

«Наша компания стремится к технологическому лидерству столицы и открыта к внедрению новых технологий, которые сделают жизнь москвичей комфортнее. Сотрудничество с ДИТ Москвы объединит в единое цифровое пространство наши услуги и другие популярные сервисы, без которых современные интернет-пользователи уже не представляют свою жизнь, — отметил Сергей Гелашвили, директор по архитектуре и эксплуатации ИТ МГТС. — Благодаря партнерству с ДИТ наши клиенты получат еще один удобный способ авторизации в личном кабинете компании — с помощью привычной им учетной записи на mos.ru».