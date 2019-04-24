Роспатент и МГТС начинают сотрудничество в сфере ИТ

«Московская городская телефонная сеть», входящая в группу МТС, и подведомственное учреждение Роспатента – Федеральный институт промышленной собственности, подписали соглашение о сотрудничестве.

Директор ФИПС Олег Неретин и генеральный директор МГТС Павел Кузнецов подписали документ, ставший примером практического интереса одной из крупнейших телекоммуникационной компании России к сфере интеллектуальной собственности, на Международной конференции «Цифровая трансформация: фокус на IP».

В соглашении предусмотрены совместные аналитические исследования, образовательные программы переподготовки и повышения квалификации, консалтинговые услуги по правовому регулированию для профессионалов из телеком-индустрии в области трансфера технологий.

«Соглашение о сотрудничестве с МГТС является важным событием для развития сферы интеллектуальной собственности, поскольку будет способствовать продвижению грамотного сопровождения интеллектуальных активов бизнеса, связанных с новыми технологиями в крупнейшей отрасли экономики страны – телекоммуникациях», — отметил директор ФИПС Олег Неретин.

«Новые стратегические направления бизнеса МГТС напрямую связаны с цифровыми технологиями с высоким коммерческим потенциалом и потому требуют надежной правовой защиты и регулирования. Мы надеемся, что наше сотрудничество с ФИПС и результаты реализации сегодняшнего соглашения станут хорошим примером продвижения важности защиты интеллектуальной собственности для развития инновационного бизнеса», — сказал генеральный директор МГТС Павел Кузнецов.