«Росэлектроника» представила терминал «Эра-ГЛОНАСС» в новом дизайне

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил в новом дизайне терминал «Эра-ГЛОНАСС». Российский навигационно-связной модуль может использоваться для экстренного оповещения в случае ДТП, для мониторинга перевозки скоропортящихся продуктов и медикаментов, для создания роботизированных агрокомплексов, а также для контроля за несанкционированной вырубкой лесов.

Разработка НИИМА «Прогресс» (входит в «Росэлектронику») обеспечивает прием навигационной информации по 48 каналам от систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo. Устройство имеет интерфейсы для подключения к шине автомобиля, датчиков уровня жидкости, считывателей RFID, модуля точной навигации. Оборудование НИИМА «Прогресс» является полностью российской разработкой, что позволяет обеспечить высокий уровень защиты для доверенного обмена данными.

Для экстренного реагирования в случае ДТП терминал устанавливается на автотранспортное средство и при аварии автоматически оценивает направление и силу удара, а затем передает информацию диспетчеру экстренной службы «Глонасс», который может по громкой связи переговорить с водителем.

Оборудование способно отслеживать местоположение транспорта, перевозящего скоропортящиеся продукты и медикаменты, передавая навигационную информацию в телематическую платформу АСМ ЭРА и другие телематические платформы. Терминал «Эра-ГЛОНАСС» может стать частью систем цифрового земледелия, позволяя обеспечить управление и контроль за всей агропромышленной инфраструктурой. Также аппаратура может применяться для предотвращения несанкционированной вырубки лесов, сигнализируя операторам диспетчерских центров о въезде автотранспортного средства в природоохранную зону.

«Терминал "Эра-ГЛОНАСС" позволяет обеспечить постоянный мониторинг и прослеживаемость объектов цифровой инфраструктуры для безопасности и оказания экстренной помощи практически в любых сферах жизни, – сказал директор по продажам и маркетингу НИИМА "Прогресс" Виктор Юров. – Только в одном автопроме, по нашим оценкам, всего около 6% автомобилей в России оборудованы терминалами "Эра-ГЛОНАСС". Таким образом, по дорогам страны передвигается порядка 50 млн автотранспортных средств, не оснащенных системой экстренного реагирования при авариях».