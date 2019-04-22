«Росэлектроника» поставит оборудование для Европейского космического агентства

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» создал матрицу быстродействующих переключателей с драйвером управления для Европейского космического агентства. Оборудование предназначено для использования в космических радиолокаторах на околоземной орбите. Новая разработка в полтора раза дешевле зарубежных аналогов и превосходит их по ряду технических характеристик, заявляют представители «Росэлектроники».

Матрица позволяет радиолокатору переключаться либо на передачу, либо на прием сигнала. Прибор спроектирован по запросу итальянского поставщика Европейского космического агентства. У заказчиков возникла потребность в создании новой модификации радиолокаторов – дешевле существующих версий при равных технических параметрах.

Разработка «Ростеха», как утверждают в компании, в полтора раза дешевле зарубежных аналогов, а по некоторым характеристикам превосходит их. Так, суммарные потери составляют не более 0,3 дБ, а суммарные развязки (подавление сигнала между определенными входами или выходами устройства) – не менее 60 дБ. В то же время устройство компактнее и меньше весит.

«Госкорпорация "Ростех" создает широкий спектр высокотехнологичной наукоемкой продукции, которая востребована не только в России, но и за рубежом. Интерес со стороны Европейского космического агентства еще раз подтверждает то, что наши разработки соответствуют самым высоким мировым стандартам. Поставки новой матрицы для космических радиолокаторов будут осуществляться в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В новой модели радиолокаторов матрица нашего производства заменит дорогостоящие зарубежные аналоги. Приборы с такими характеристиками будут использоваться в гражданской сфере впервые», – сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Матрица спроектирована НИИ «Феррит-домен» (входит в «Росэлектронику»). Предприятие производит около 40% всех ферритовых изделий в России.

«За последние три года экспортные поставки нашей продукции выросли почти в четыре раза. Крупнейшие зарубежные заказчики "Феррит-домена" находятся в Беларуси, Индии, Германии и Швейцарии. Это говорит о конкурентоспособности продукции на мировом рынке», – отметил генеральный директор НИИ «Феррит-домен» Георгий Медовников.

Ранее холдинг «Росэлектроника» осуществил поставку ферритовых изделий центру по применению космической техники правительства Индии. Поставленные материалы будут использоваться в составе сверхвысокочастотных приборов для космических спутников.