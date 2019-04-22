Испытания СДКУ «Фокус» в системе сертификации МО РФ успешно завершены

«СВД Встраиваемые Системы» получило сертификат соответствия СДКУ «Фокус» требованиям МО РФ по 2 уровню контроля отсутствия НДВ и соответствию РДВ за № 4286 от 19.03.2019.

Развитие промышленных коммуникационных технологий, в том числе создание современных решений в сфере АСУ ТП, остро ставит проблему защиты информации, обрабатываемой на критически важных объектах. С целью подтверждения соответствия отечественной системы диспетчерского контроля и управления (СДКУ) «Фокус» актуальным требованиям информационной безопасности были произведены ее испытания.

СДКУ «Фокус» КПДА.19801-01 предназначена для сбора данных технологических процессов с уровня контроллеров с последующей их обработкой, анализом, визуализацией и хранением. Технологическая платформа на базе СДКУ «Фокус» КПДА.19801-01 и защищенных операционных систем реального времени «Нейтрино» КПДА.10964-01 и «Нейтрино-Э» КПДА.10965-01 может использоваться для построения АСУ и САУ, соответствующих классу защищённости: до 1Б включительно для АС; до К1 включительно для АСУ КВО.

В настоящее время сертифицированная версия СДКУ «Фокус» доступна на платформах х86 и Эльбрус.