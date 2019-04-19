В Москве обновили 89% камер городской системы видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.

На смену старым устройствам с характеристиками 4cif (разрешение 704 х 576 пикселей) приходят HD-камеры (1280 х 720 пикселей). Разрешающая способность новых камер выше более чем в два раза.

«Безусловно, на первом месте стоят обеспечение безопасности и розыск правонарушителей. Специальные алгоритмы видеоаналитики также помогают автоматизировать контроль за уборкой и благоустройством придомовых территорий», — отметил начальник отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Головин.

Кроме того, камеры с высоким качеством изображения помогают проводить трансляции массовых мероприятий на портале «Окно в город» и показывать москвичам и туристам разные уголки столицы. Например, в марте прошли трансляции с 14 площадок масленичных гуляний.

Городская система видеонаблюдения насчитывает более 167 тыс. камер. Устройства установлены во дворах, на подъездах, в парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства.

Видеозаписи с камер используются правоохранителями в расследовании примерно 70% нарушений. Стражи порядка могут получить необходимую информацию по запросу в рамках действующего законодательства, а сотрудникам госучреждений разрешен доступ только к видеокамерам, установленным на тех территориях и маршрутах, за которые они несут ответственность.

Горожане могут запросить видеоматериалы, позвонив на горячую линию городской системы видеонаблюдения и зарезервировав запись с камер на 30 суток. Оператор сообщит номер заявки, который затем нужно передать в полицию.

Сотрудник правоохранительных органов получит архив либо через персональный доступ к единому центру хранения и обработки данных, либо обратившись с запросом в Департамент информационных технологий.

Всего за 2018 г. от москвичей поступило 27 338 запросов на бронирование записей камер. Самый частый повод для обращения к видеоархивам — порча имущества. На втором месте — дорожно-транспортные происшествия, а на третьем — хищения.