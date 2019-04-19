«Камчатскэнерго» запустило потребительские цифровые сервисы
«Камчатскэнерго» запустило сразу несколько цифровых сервисов для потребителей – личный кабинет и чат-бот. Сервисы развернуты на базе «Платформы ВерЭкс», комплекса собственных решений компании GMCS.
В новом личном кабинете можно передать показания приборов учета, скачать копию квитанции, оформить подписку на получение платежного документа по электронной почте, посмотреть историю платежей. В личном кабинете квитанции доступны уже на следующий день после произведенного расчета – абонент видит платежный документ раньше того, как он попадет к нему в почтовый ящик.
С помощью чат-бота, работающего на базе одного из популярных приложений, частично роботизированы процессы поддержки и информирования потребителей. Доступность чат-бота 24 часа в сутки улучшает качество клиентского сервиса, а также служит профилактикой возникновения дебиторской задолженности.
«Новые клиентские сервисы, призваны упростить коммуникации и сделать процессы обслуживания более простыми и удобными. Мы намерены продолжить оптимизацию операционных процессов и наращивание цифрового потенциала нашей компании», – сказала Александра Жосан, директор филиала «Энергосбыт» «Камчатскэнерго».
Сотрудничество GMCS с «Камчатскэнерго» началось в 2011 году с проекта по созданию биллинговой системы, которая поддерживает полный цикл ведения расчетов с потребителями, договорной учет и целевую работу по снижению дебиторской задолженности.
«При разработке личного кабинета и чат-бота особое внимание было уделено безопасности персональных данных клиента. Помимо роботизированных сервисов и биллинга, на базе «Платформы ВерЭкс» мы предлагает энергетическим компаниям решения для расчета балансов и снижения потерь, мобильные приложения, отраслевую бизнес-аналитику, а также решения с использованием Data Mining», – отметил Сергей Завелишко, бизнес-директор GMCS.