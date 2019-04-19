«Барс Груп» внедрила «Диспансеризацию» в цифровую платформу здравоохранения Сахалина

«Барс Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, внедрила сервис «Диспансеризация» в цифровую платформу здравоохранения Сахалинской области. Он функционирует в 24 медицинских организациях и позволяет сократить общее время прохождения пациентом всех этапов диспансеризации.

Этот компонент медицинской информационной системы цифровизирует прохождение комплекса мероприятий, проводимых с целью выявления и предупреждения развития заболеваний у населения. Он позволяет формировать списки пациентов, подлежащих прохождению диспансеризации в текущем году, и необходимых медицинских услуг. В системе фиксируются все антропометрические данные, а также результаты анкетирования и лабораторных исследований, которые проходил пациент.

Благодаря внедрению сервиса стало возможным записаться на диспансеризацию через портал государственных услуг. Система обозначает факторы риска пациента и автоматически определяет обследования первого этапа диспансеризации в соответствии с полом и возрастом. При этом врач может редактировать установленные системой факторы риска и отправлять на прохождение следующего этапа, если потребуется.

«Применение функционала планирования диспансеризации в медицинской информационной системе поможет оптимизировать лечебно-диагностический процесс в медицинских организациях Сахалинской области, а также отслеживать исполнение планов на уровне региона. В свою очередь, возможность записаться на диспансеризацию посредством портала государственных услуг в перспективе ближайших двух лет существенно увеличит количество пациентов, проходящих плановую диспансеризацию», - отметил директор по территориальному развитию «Барс Груп» Владимир Алехин.

Внедрение медицинской информационной системы разработки «Барс Груп» в Сахалинской области началось в 2016 году. В результате лечебно-диагностические процессы медицинских учреждений были успешно объединены в единую информационную среду.