РВК: международные стандарты по искусственному интеллекту будут разработаны на русском языке

Подкомитет ISO/IEC по стандартизации в области искусственного интеллекта (ИИ) поддержал предложение Технического комитета «Кибер-физические системы», созданного на базе РВК, о разработке стандарта «Artificial intelligence. Concepts and terminology» на русском языке в дополнение к базовой английской версии. Об этом CNews сообщили в пресс-службе РВК.

Терминологический стандарт «Artificial intelligence. Concepts and terminology» является основополагающим для всего семейства международных нормативно-технических документов в области искусственного интеллекта. Кроме терминов и определений, данный документ содержит концептуальные подходы и принципы построения систем с элементами ИИ, описание взаимосвязи ИИ с другими сквозными технологиями, а также базовые принципы и рамочные подходы к нормативно-техническому регулированию искусственного интеллекта.

По итогам заседания профильного подкомитета ISO/IEC в Дублине эксперты ISO/IEC поддержали предложение делегации из России о синхронной разработке первого в мире терминологического стандарта в сфере ИИ не только на английском, но и на русском языке. Ожидается, что документ будет утвержден в начале 2021 г.

«Развитие продуктов и услуг на базе искусственного интеллекта требует однозначной трактовки используемых понятий всеми участниками рынка. Стандарт терминологии позволит унифицировать "язык", на котором общаются разработчики, заказчики и профессиональное сообщество, классифицировать такие свойства продуктов на базе ИИ, как "безопасность", "воспроизводимость", "достоверность" и "конфиденциальность", — отметил руководитель программ РВК, председатель ТК "Кибер-физические системы" Никита Уткин. — Единая терминология также станет важным фактором для развития технологий искусственного интеллекта в рамках Национальной технологической инициативы – сегодня алгоритмы ИИ используют более 80% компаний в периметре НТИ. Кроме того, решение ISO/IEC позволит укрепить авторитет и расширить влияние российских экспертов при дальнейшей разработке международных стандартов».

В ходе заседания эксперты ISO/IEC также поддержали разработку проекта международного документа Information Technology – Artificial Intelligence (AI) – Overview of Computational Approaches for AI Systems, в котором Россия выступает в качестве соредактора. Документ предоставляет обзор современного состояния систем искусственного интеллекта, описывая основные характеристики систем, алгоритмы и подходы, а также примеры специализированных приложений в области AI. Разработкой этого проекта документа займется специально созданная в рамках подкомитета рабочая группа 5 «Вычислительные подходы и вычислительные характеристики систем Искусственного интеллекта» (SC 42 Working Group 5 «Computational approaches and computational characteristics of AI systems»).

«В рамках работы на международном уровне делегации из России удалось добиться ряда знаковых решений, которые будут иметь долгосрочный эффект для развития в стране технологий искусственного интеллекта. Разработка русскоязычной версии стандарта, еще и со столь ранней фазы – гарантия синхронизации с международным полем, а развитие подкомитета ISO/IEC и инициация международных документов с российским соредакторством – это фундамент для дальнейшего продвижения интересов российских разработчиков за рубежом», — отметил заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев.

Технологии искусственного интеллекта широко востребованы в самых разных отраслях цифровой экономики. Среди основных факторов, сдерживающих их полномасштабное практическое использование, — неразвитость нормативной базы. При этом именно проработанная нормативно-техническая база обеспечивает заданное качество применения технологии и соответствующий экономический эффект, считают в РВК.

По направлению искусственный интеллект ТК «Кибер-физические системы» на базе РВК ведет разработку ряда национальных стандартов, утверждение которых запланировано на конец 2019 – начало 2020 г. Кроме того, совместно с рыночными игроками идет работа по формированию Плана национальной стандартизации (ПНС) на 2020 г. и далее. ТК «Кибер-физические системы» открыт для предложений по разработке документов со стороны заинтересованных организаций.

Очередное заседание международного подкомитета по стандартизации ISO/IEC по направлению искусственный интеллект пройдет с 7 по 12 октября 2019 г. в Кото-ку (Япония).